తెలంగాణలో 3 ప్రైవేట్‌ వైద్య కళాశాలల్లో కరోనాకు ఉచిత చికిత్స

హైదరాబాద్‌ : కరోనా రోగులకు చికిత్సను పెంచడానికి గాను తెలంగాణలోని మూడు ప్రైవేట్‌ వైద్య కళాశాలలు ఉచితంగా వైద్యం అందించడానికి ముందుకొచ్చాయి. జీహెచ్‌ఎంసీ పరిధిలోని ఏ మండలంలోనైనా బెడ్‌ల కొరత లేదని నిర్ధారించేందుకు గాను ఈ ప్రయత్నం మొదలు పెట్టడం జరిగిందని తెలంగాణ గవర్నర్ డాక్టర్ తమిళిసై సౌందర రాజన్ బుధవారం అన్నారు. కరోనా పాజిటివ్‌ వచ్చిన వ్యక్తులతో పాటు, లక్షణాలు ఉన్నా ఇక్కడ పరీక్షలు జరుపడంతో పాటు ఉచితంగా చికిత్సనందించనున్నారు. మమత, మల్లారెడ్డి, కామినేని ఇనిస్టిట్యూట్‌ ఈ మూడు ప్రైవేట్ వైద్య కళాశాలల్లో ఉచిత వైద్యం అందించనున్నారు. అదే విధంగా మరో ఏడు ప్రైవేట్ బోధనా దవాఖానలను కూడా త్వరలో ఈ జాబితాలో చేర్చనున్నట్లు పబ్లిక్‌ హెల్త్‌ డైరెక్టర్‌ తెలిపారు.



‘‘జిల్లా ఆసుపత్రులు, టిమ్స్, ప్రైవేట్ వైద్య కళాశాలలు కరోనా చికిత్సను అందించనున్నాయి. ప్రస్తుతం 98 దవాఖానలు, విశ్లేషణ కేంద్రాలు వీలైనంత త్వరగా కేసులను గుర్తించడానికి, పరీక్షలు చేయడానికి సదుపాలయాలను కలిగి ఉన్నాయి. దవాఖానల వద్ద డాష్ బోర్డులను ఏర్పాటు చేశారు’’ అని గవర్నర్ తమిళిసై ట్విట్టర్‌ ద్వారా పేర్కొన్నారు. స్వయం చికిత్స గురించి ప్రజలకు అవగాహన కల్పించడానికి, కరోనా చికిత్సకు సంబంధించిన వారి ప్రశ్నలను పరిష్కరించడానికి హోం క్వారంటైన్‌లో ఉన్న వారి కోసం కాల్ సెంటర్లను కూడా ఏర్పాటు చేశారు.

#COVID19 *District hospitals&TIMS

& Pvt medical colleges 2 provide Covid treatment *Rapid tests widened &98diagnostic labs.*Dash board in hospitals for bed status.Home quarantine Call centres.Telengana moving towards some of the expected developments 4 the benefit of people (2)