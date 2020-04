తెలంగాణ టూరిజం ఆధ్వర్యంలో ఆహార పొట్లాల పంపిణీ

హైదరాబాద్‌ : తెలంగాణ టూరిజం ఆధ్వర్యంలో నేడు ఆహార పొట్లాల పంపిణీ కార్యక్రమం చేపట్టారు. రాష్ట్ర పర్యాటకాభివృద్ధి సంస్థ ఉద్యోగుల అసోసియేషన్‌ ఈ ఆహార పంపిణీని చేపట్టింది. ఆహార పొట్లాలతో నిండి ఉన్న వాహనాలను పర్యాటకశాఖ మంత్రి శ్రీనివాస్‌ గౌడ్‌ జెండా ఊపి ప్రారంభించారు. నగరంలోని వివిధ ఆస్పత్రుల వద్ద అదేవిధంగా లాక్‌డౌన్‌ నేపథ్యంలో చిక్కుకుపోయి ఇబ్బందులు పడుతున్న వలస కూలీలకు, కార్మికులకు ఈ ఆహారాన్ని అందజేయనున్నారు.



Flagged off the vehicles loaded with food packets sponsored by Telangana State Tourism Development Corporation Employees Association for the distribution at various hospitals of Hyderabad & to the needy people who have been facing hardships because of lockdown. pic.twitter.com/5HrsrO9Hns