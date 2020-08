హైద‌రాబాద్ : క‌రోనా మ‌హ‌మ్మారి నియంత్ర‌ణ‌కు రాష్ర్ట ప్ర‌భుత్వం ప‌టిష్ట‌మైన చ‌ర్య‌లు తీసుకుంటోంది. ఈ క్ర‌మంలో ప‌లువురు దాత‌లు ముందుకు వ‌చ్చి ప్ర‌భుత్వానికి అండ‌గా నిలుస్తున్నారు. తాజాగా ఫ్లిప్‌కార్ట్ సంస్థ తెలంగాణ ప్ర‌భుత్వానికి 50 వేల పీపీఈ క‌వ‌ర్ కిట్ల‌ను విరాళంగా ఇచ్చింది. ప్ర‌గ‌తి భ‌వ‌న్‌లో మంత్రి కేటీఆర్ ను ఫ్లిప్‌కార్ట్ ప్ర‌తినిధులు క‌లిసి ఈ కిట్ల‌ను అంద‌జేశారు. ఈ సంద‌ర్భంగా వారిని కేటీఆర్ అభినందించారు. ప్ర‌భుత్వానికి మ‌ద్ద‌తుగా నిలిచినందుకు కృత‌జ్ఞ‌త‌లు తెలిపారు కేటీఆర్.



Telangana State Government is happy to receive 50,000 PPE Coverall with Shoe covers from @Flipkart in association with @GiveIndia as NGO partner. We appreciate the support to the state in our fight against #COVID19: Minister @KTRTRS pic.twitter.com/Z2dQcm0I0f