హైదరాబాద్ : నిజామాబాద్‌ జిల్లా అటవీశాఖ అధికారులు గురువారం ఉదయం ఐదు కృష్ణజింకలను రక్షించారు. గతకొద్ది రోజులుగా ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న వర్షాలతో జిల్లాలోని ఎస్సారెస్సీకి భారీగా వరద వస్తుంది. ఈ క్రమంలో నందిపేట మండలం ప్రాంతంలో వేర్వేరు చోట్ల బ్యాక్‌వాటర్‌లో ఐదు కృష్ణజింకలు చిక్కుకున్నాయి. వాటిని గమనించిన స్థానికులు అధికారులకు సమాచారం అందించారు. దీంతో స్పందించిన ఫారెస్టు అధికారులు స్థానిక జాలర్ల సహాయంతో వలలు, పడవల సహాయంతో రక్షించారు. అనంతరం వాటిని మైదాన ప్రాంతంలో వదిలిపెట్టారు.

