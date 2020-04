డాక్టర్లు, నర్సులకు మద్దతిద్దాం.. కల్వకుంట్ల కవిత విజ్ఞప్తి

హైదరాబాద్‌ : ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఉన్న డాక్టర్లు, నర్సులు ముందు వరుసలో ఉండి కరోనా వైరస్‌పై పోరాటం చేస్తున్నారని.. ఇండ్లలో ఉన్న మనందరం వారికి మద్దతు ఇద్దామని విజ్ఞప్తి చేస్తూ మాజీ ఎంపీ కల్వకుంట్ల కవిత ట్వీట్‌ చేశారు. ఈ ట్వీట్‌తో ఓ వైద్యురాలి పెళ్లి వాయిదా వార్తను కవిత నెటిజన్లతో పంచుకున్నారు.



కేరళకు చెందిన డాక్టర్‌ షిఫా ఎం మహ్మమద్‌(23) వృత్తిరీత్యా హౌస్‌ సర్జన్‌. ఈమె కన్నూరులోని పరియరం మెడికల్‌ కాలేజీలో విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. అయితే ఆమెకు దుబాయికి చెందిన ఓ వ్యాపారవేత్తతో మార్చి 29న వివాహం జరగాల్సి ఉండే. కానీ షిఫా పని చేస్తున్న ఆస్పత్రిలో కరోనా కేసులు అధికంగా నమోదు అయ్యాయి. దీంతో రోగులకు సేవ చేయాలనే సంకల్పంతో ఆమె తన పెళ్లిని వాయిదా వేసుకున్నారు.

