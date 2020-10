హైద‌రాబాద్‌: ఎడ‌తెరిపిలేని వర్షాల కార‌ణంగా ప్ర‌జ‌లు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నార‌ని గ‌వ‌ర్న‌ర్ త‌మిళిసై సౌంద‌ర్‌రాజ‌న్ అన్నారు. ప్ర‌భుత్వంతోపాటు ప్రతిఒక్క‌రూ ప్ర‌జ‌ల‌కు స‌హాయ‌ప‌డాల‌ని సూచించారు. స‌హాయ‌క చ‌ర్య‌ల్లో పాలుపంచుకుంటున్న‌ రెడ్‌క్రాస్ వాలంటీర్ల‌కు స‌హ‌కరించాల‌ని చెప్పారు.



Incessant heavy rains & after math worries all of us Apart from Gov't every one of us should take part to help & share people suffering whatever way possible Interacting with Telangana Redcross volunteers today 2 appreciate their work & motivate them further in #HyderabadRains