నిత్యావసరాల దుకాణాలు మూసేయడం లేదు : సీపీ

హైదరాబాద్‌ : దుకాణాలను నిర్ణీత సమయం కంటే ముదుగానే మూసేస్తున్నారని వచ్చిన వార్తల్లో ఎలాంటి వాస్తవం లేదని హైదరాబాద్‌ సీపీ అంజనీ కుమార్‌ తెలిపారు. దుకాణాలను బలవంతంగా మూసేస్తున్నట్లు జరిగిన తప్పుడు వార్తల ప్రచారంలో నిజం లేదన్నారు. నిత్యావసరాల దుకాణాలు మూసేయాలని ఎలాంటి ఉత్తర్వులు ఇవ్వలేదన్నారు. సమయానికంటే ముందే దుకాణాలు మూసేయించడం లేదన్నారు. నిత్యావసరాల సరఫరాలో ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా చర్యలు తీసుకున్నట్లు తెలిపారు. లాక్‌డౌన్‌ నిబంధనలు ఉల్లంఘించి హైదరాబాద్‌ కమిషనరేట్‌ పరిధిలో రోడ్లపైకి వచ్చిన 15,315 వాహనదారులకు జరిమానా విధించినట్లు చెప్పారు. అదేవిధంగా నిబంధనలు ఉల్లంఘించిన 3,634 వాహనాలను స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు పేర్కొన్నారు.



There is some fake news/ rumour in circulation that shops were closed . There is no notification for such a closure of Essential items shops . Hyd city police is committed to ensure that all Essential items are made available to all .



Anjani Kumar IPS,

CP,Hyderabad city Police