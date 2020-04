నల్లగొండ : నల్లగొండ జిల్లా నార్కెట్‌పల్లి సమీపంలో సంచార కుటుంబాలు నాలుగు చెట్ల కింద చిన్న గుడారాలు వేసుకుని జీవనం సాగిస్తున్నాయి. నాలుగు కుటుంబాలకు చెందిన ఇరవై మంది అయిదు గుడారాల్లో జీవిస్తున్నారు. మగవాళ్లు గ్యాస్‌ స్టౌలు రిపేర్‌ చేస్తూ మహిళలు రోజూవారి కూలీకి వెళ్తూ జీవిస్తున్నారు. లాక్‌డౌన్‌ నేపథ్యంలో కుటుంబాల పోషణకు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. తమకు పనులెవరూ ఇవ్వడం లేదని కనీసం బిచ్చమెత్తుకుందామన్నా ఊళ్లోకి రానీయట్లేదని వారు వాపోయారు. తామిలా ఆకలితో చచ్చిపోవాల్సిందే అంటూ కన్నీటి పర్యంతమయ్యారు. ఈ విషయం ఎంపీ సంతోష్‌ కుమార్‌ దృష్టికి వచ్చింది. లాక్‌డౌన్‌ నేపథ్యంలో ఈ సంచార కుటుంబాలు ఎదుర్కొంటున్న బాధ హృదయ విదారకంగా ఉందన్నారు. వీరిని తక్షణం ఆదుకోవాల్సిందిగా కోరుతూ నకిరేకల్‌ ఎమ్మెల్యే చిరుమర్తి లింగయ్యను కోరారు.



స్పందించిన చిరుమర్తి లింగయ్య సంచార కుటుంబాల వద్దకు వెళ్లి వారికి కావాల్సిన రేషన్‌ సరుకులను అందజేశారు. అదేవిధంగా మాస్కులు, శానిటైజేషన్‌ కిట్లను అందించారు. దీనిపై ఎంపీ సంతోష్‌ కుమార్‌ సంతోషం వ్యక్తం చేస్తూ ఎమ్మెల్యే కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. లాక్‌డౌన్‌ నేపథ్యంలో రాష్ట్రంలో ఏ ఒక్కరూ ఆకలితో అలమటించొద్దన్న సీఎం కేసీఆర్‌ ఆశయాన్ని క్షేత్రస్థాయిలోని ప్రజాప్రతినిధులు, అధికారులు తమ పరిధిలోని నిరుపేదలను, వలస కూలీలను ఆదుకోవాల్సిందిగా ఎంపీ పేర్కొన్నారు. మానవత్వం చూపేందుకు ఇదే సరైన సమయమన్నారు.



Gives immense pleasure to witness a heart that responds. Thank you so much @ChLingaiahMLA garu.

This is what our Honble CM #KCR sir always wishes for.

Urge you to get to the notice of nearest Govt. Officials, if find any such issues around you.

Time to show #Humanity.#KCRARMY pic.twitter.com/Klm4BycuMi