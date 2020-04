హైదరాబాద్‌ : రాష్ట్రంలో ఏర్పాటు చేసిన కంటైన్‌మెంట్‌ జోన్లలో పకడ్బందీగా లాక్‌డౌన్‌ అమలు చేయాలని రాష్ట్ర ఐటీ, మున్సిపాలిటీ శాఖ మంత్రి కేటీఆర్‌ ఆదేశించారు. జీహెచ్‌ఎంసీతో పాటు రాష్ట్రంలోని అన్ని మున్సిపాలిటీల పరిధిలోని అడిషనల్‌ కలెక్టర్లు, మున్సిపల్‌ కమిషనర్లు, ఏసీపీలతో మంత్రులు కేటీఆర్‌, ఈటల రాజేందర్‌, శ్రీనివాస్‌గౌడ్‌ వీడియో కాన్ఫరెన్స్‌ నిర్వహించారు.

ఈ సందర్భంగా కేటీఆర్‌ మాట్లాడుతూ.. కంటైన్‌మెంట్‌ జోన్లలో శానిటైజేషన్‌ను పెంచాలని, అక్కడ ఉండే ప్రజలకు నిత్యావసర వస్తువులు పంపిణీ చేయాలని ఆదేశించారు. వలస కార్మికుల సంక్షేమంపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించాలని చెప్పారు. జీహెచ్‌ఎంసీ పరిధిలో 146 కంటైన్‌మెంట్‌ జోన్లు ఏర్పాటు చేసినట్లు కేటీఆర్‌ తెలిపారు. గ్రేటర్‌లో కరోనా కేసులు తగ్గిన ప్రాంతాల్లో 15 కంటైన్‌మెంట్‌ జోన్లను తొలగించామని చెప్పారు. జ్వరం, గొంతు నొప్పికి మెడికల్‌ షాపుల్లో మందులు కొంటున్నారు. మెడికల్‌ షాపుల్లో మందులు కొనుగోలు చేసిన వారి వివరాలు సేకరించాలని అధికారులను మంత్రి ఆదేశించారు.



పల్లె, పట్టణ ప్రగతితో రాష్ట్రంలో పారిశుద్ధ్య పరిస్థితులు మెరుగ్గా ఉన్నాయని ఈటల రాజేందర్‌ పేర్కొన్నారు. కరోనా వైరస్‌ను ఎదుర్కొనేందుకు ఈ చర్యలు దోహదపడుతాయన్నారు. అత్యవసర సేవలకు ప్రైవేటు అంబులెన్స్‌లు అందుబాటులో ఉంచాలని అధికారులను ఈటల రాజేందర్‌ ఆదేశించారు.

Conducted an extensive VC with Addl collectors, Municipal commissioners & ACPs of 141 Municipalities including GHMC



Effective lockdown containment zones, Improved sanitation, supply of essentials to citizens & welfare of migrant workers were key focus#TelanganaFightsCorona pic.twitter.com/uEE05aZ1Gz