ఆ ఎమ్మెల్యే ఇంటిపై ఈడీ దాడులు తథ్యం

July 28, 2022 / 06:54 AM IST

-మంత్రి కేటీఆర్‌ ట్వీట్‌

హైదరాబాద్‌, జూలై 27 (నమస్తే తెలంగాణ): దేశాన్ని పరిపాలించడంలో ప్రధాని మోదీ విఫలమయ్యారంటూ హిమాచల్‌ప్రదేశ్‌ అసెంబ్లీలో తూర్పారబట్టిన ఎమ్మెల్యే జగత్‌సింగ్‌ నేగి ఇంటిపై ఈడీ లేదా ఐటీ, సీబీఐ దాడులు తప్పవని రాష్ట్ర ఐటీ, పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి కే తారకరామారావు పేర్కొన్నారు. అసెంబ్లీలో జగత్‌సింగ్‌ చేసిన ప్రసంగం వీడియోను రెడ్కో చైర్మన్‌ వై సతీశ్‌రెడ్డి ట్విట్టర్‌లో షేర్‌ చేశారు. దీనిపై మంత్రి కేటీఆర్‌ స్పందిస్తూ.. చాలా క్లుప్తంగా వాస్తవాలను వివరించిన ఆ ఎమ్మెల్యే ప్రసంగాన్ని ప్రతి ఒక్కరూ వినాలని ట్వీట్‌ చేశారు. అయితే ఆ ఎమ్మెల్యే ఇంటిపై దాడి చేసేందుకు ఈడీ, లేదంటే ఐటీ, సీబీఐ ఇప్పటికే సిద్ధమై ఉంటాయంటూ బీజేపీ విధానాలపై వ్యంగ్యాస్త్రం సంధించారు.

Must watch speech 👇 Succint & factual 👍

I am sure ED, IT & CBI are on their way to the Hon’ble MLA’s home 😁 https://t.co/D5r6gGPiEe

— KTR (@KTRTRS) July 27, 2022