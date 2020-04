హైదరాబాద్‌: కరోనా వ్యాప్తి నియంత్రణ చర్యలో భాగంగా జీహెచ్‌ఎంసీలోని డిజాస్టర్‌ మేనేజ్‌మెంట్‌ రెస్పాన్స్‌ ఫోర్స్‌(డీఆర్‌ఎఫ్‌) అందిస్తున్న సేవలపై ఐటీ, పురపాలకశాఖ మంత్రి కేటీఆర్‌ స్పందించారు. కరోనాపై పోరాటంలో డీఆర్‌ఎఫ్‌ సిబ్బంది కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారని ప్రశంసించారు. మొత్తం నగరాన్ని డిస్‌ఇన్ఫెక్ట్‌ చేయడానికి డీఆర్‌ఎఫ్‌ సిబ్బంది అవిశ్రాంతంగా కృషి చేస్తున్నారని కొనియాడారు. కరోనా వ్యాప్తి చెందకుండా జీహెచ్‌ఎంసీ కార్మికులతో కలిసి డీఆర్‌ఎఫ్‌ సిబ్బంది నగరం మొత్తం క్రిమిసంహారక మందును పిచికారి చేసిన విషయం తెలిసిందే. తాజాగా డీఆర్‌ఎఫ్‌పై రూపొందించిన వీడియోను మంత్రి కేటీఆర్‌ వారి సేవలకు అంకితం చేస్తున్నట్లు ప్రకటించారు.

