హైద‌రాబాద్ : రాష్ర్ట రాజ‌ధాని హైద‌రాబాద్ న‌గ‌రంలో కురిసిన కుండ‌పోత వాన‌ల‌కు ప్ర‌జ‌లు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్న విష‌యం విదిత‌మే. ప‌లు కాల‌నీల్లోకి వ‌ర్ష‌పు నీరు చేర‌డం, చెట్లు విరిగిపోవ‌డంతో.. డీఆర్ఎఫ్(డిజాస్ట‌ర్ రిలీఫ్ ఫోర్స్) బృందాలు స‌హాయ‌క చ‌ర్య‌ల‌ను ముమ్మ‌రం చేశాయి. 100 గంట‌ల్లో 382 ఫిర్యాదుల‌ను డీఆర్ఎఫ్ బృందాలు ప‌రిష్క‌రించాయి. న‌గ‌ర వ్యాప్తంగా స‌హాయ‌క చ‌ర్య‌ల్లో పాల్గొన్న డీఆర్ఎఫ్ బృందాలు స్థానికుల‌కు అండ‌దండ‌గా నిలిచాయి. రాబోయే 12 గంట‌ల్లో ఇంకా నీరు నిలిచిన ప్రాంతాలతో పాటు అక్క‌డ‌క్క‌డ నేల‌కొరిగిన చెట్ల‌ను క్లియ‌ర్ చేస్తామ‌ని డీఆర్ఎఫ్ బృందాలు తెలిపాయి. డీఆర్ఎఫ్ బృందాల స‌హాయం కోసం 040-29555500 నంబ‌ర్‌కు కాల్ చేయొచ్చు.



DRF has cleared 382 complaints in 100 hours time !! It's a laudable feat in these demanding circumstances. We are endeavoring to clear all calls relating to Water stagnations, treefalls etc in the next 12 hours. Citizens may dial 040-29555500 for DRF assistance @KTRTRS pic.twitter.com/YnboHpoIlR