తెలంగాణ సీఎం సహాయనిధికి విరాళాల వెల్లువ

హైదరాబాద్‌: కరోనా వైరస్‌ వ్యాప్తిని నిరోధించేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి చేయూతనిచ్చేందుకు మేము సైతం అంటూ పలువురు ప్రముఖులు, సంస్థలు పెద్ద ఎత్తున విరాళాలు అందజేస్తున్నాయి. కరోనాపై పోరాటానికి మద్దతుగా తెలంగాణ సీఎం సహాయనిధికి విరాళాలు ప్రకటిస్తున్నారు. ఇవాళ ప్రగతిభవన్‌లో ఐటీ, పురపాలకశాఖ మంత్రి కేటీఆర్‌ను కలిసి పలు కంపెనీల అధిపతులు, ప్రతినిధులు విరాళానికి సంబంధించిన చెక్కులను అందజేశారు.



సహాయనిధి విరాళాల వివరాలు..



దివీస్ లేబరేటరీస్ లిమిటెడ్ రూ.5కోట్లు



గ్రాన్యూల్స్‌ ఇండియా లిమిటెడ్‌ రూ.1కోటి

విర్చో పెట్రోకెమికల్‌ ప్రైవేట్‌ లిమిటెడ్‌ రూ.1కోటి

ఐఆర్‌ఏ రియల్టీ టెక్‌ ప్రైవేట్‌ లిమిటెడ్‌ రూ.25లక్షలు

సుచిర్‌ ఇండియా ఇన్‌ఫ్రాటెక్‌ రూ.25లక్షలు









Appreciate the commitment and social responsibility of Granules India Limited for donating Rs One Crore towards CM Relief Fund and supporting our measures to tackle #coronavirus pic.twitter.com/H9khSAJrk3 — KTR (@KTRTRS) March 31, 2020

Many thanks to Virchow Petrochemical Private Limited for contributing Rs One Crore to the Chief Minister Relief Fund to help fight the #Coronavirus pandemic pic.twitter.com/LRmrMOVzdR — KTR (@KTRTRS) March 31, 2020

My wholehearted thanks to IRA Reality Tech Pvt Ltd for supporting the government by contributing Rs 25 Lakh to CM Relief Fund pic.twitter.com/P2a6IBUuhZ — KTR (@KTRTRS) March 31, 2020

Appreciate @LionDrKiron CEO of SuchirIndia Infratech for donating Rs 25 Lakh to the Chief Minister Relief Fund. pic.twitter.com/kdRoQ06BeH — KTR (@KTRTRS) March 31, 2020