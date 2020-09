హైద‌రాబాద్ : ర‌వీంద్ర భార‌తిలో జాతీయ స్థాయి క్రీడాకారుల‌కు స‌న్మాన కార్య‌క్ర‌మం జ‌రిగింది. జాతీయ అథ్లెటిక్స్ దీప్తి, నందిని, మ‌హేశ్వ‌రిని రాష్ర్ట కీడ్రా శాఖ మంత్రి శ్రీనివాస్ గౌడ్ స‌న్మానించారు. ముగ్గురు క్రీడాకారిణుల‌కు ఎల‌క్ర్టిక్ స్కూటీల‌ను పంపిణీ, ఆర్థిక సాయాన్ని మంత్రి అంద‌జేశారు.



ఈ సంద‌ర్భంగా మంత్రి శ్రీనివాస్ గౌడ్ మాట్లాడుతూ.. గ్రామీణ క్రీడాకారుల‌ను ప్ర‌భుత్వం ప్రోత్స‌హిస్తుంద‌ని స్ప‌ష్టం చేశారు. రాష్ర్టాన్ని క్రీడా హ‌బ్‌గా మారుస్తామ‌ని చెప్పారు. పారిశ్రామిక‌వేత్త‌లు ఒక్కో క్రీడ‌ను ద‌త్త‌త తీసుకోవాల‌ని మంత్రి కోరారు.

Distributed electric scooters & financial assistance sponsored by MLR Motors to the sports athletes Nikhat Zareen, Deepti, Maheshwari & Nandini at Ravindra Bharathi. pic.twitter.com/PV1jIu5p55