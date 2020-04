హైద‌రాబాద్‌: ఇంట్లో గొడ‌వ‌ల కార‌ణంగా మ‌న‌స్థాపానికి గురై ఆత్మ‌హ‌త్య‌కు ప్ర‌య‌త్నించిన ఓ అమ్మాయిని మంచిర్యాల పోలీసులు ర‌క్షించారు. జిల్లాలోని శ్రీరాంపూర్‌కు చెందిన ఆ యువ‌తి ఆత్మ‌హ‌త్య చేసుకుంటాన‌ని గోదావ‌రి బ్రిడ్జ్ వైపు న‌డుచుకుంటూ వెళ్లింది. అయితే ఆ అమ్మాయిని గుర్తించిన ఎస్సైలు విజేంద‌ర్‌, మంగిలాల్‌లు.. ఆమెకు కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చి త‌ల్లితండ్రుల‌కు అప్ప‌గించారు. అమ్మాయి ప్రాణాల‌ను కాపాడిన పోలీసుల‌ను డీజీపీ మ‌హేంద‌ర్ రెడ్డి మెచ్చుకున్నారు. విప‌రీత‌మైన భావోద్వేగాలు మాన‌సిక సంక్షోభానికి దారి తీస్తాయ‌ని, దాని వ‌ల్ల గొడ‌వ‌లు జ‌రుగుతాయ‌ని, త‌ప్పుగా అర్థం చేసుకోవ‌డం జ‌రుగుతుంద‌ని, ఇది ఎవ‌రికైనా హానిక‌ర‌మే అని డీజీపీ ఈ ఘ‌ట‌న‌పై త‌న ట్విట్ట‌ర్‌లో స్పందించారు.



క్ష‌ణికావేశంలో చావాల‌న్న నిర్ణ‌యాలు మంచివి కావు. ఓ క్ష‌ణం ఆలోచిస్తే ఆ స‌మ‌స్య‌కు ప‌రిష్కారం దొరుకుతుంది. కొంత స‌మ‌యాన్ని కేటాయిస్తే ఎటువంటి స‌మ‌స్య‌లైనా ప‌టాపంచ‌లు అవుతాయన్నారు. అమ్మాయి ప్రాణాలు కాపాడిన పోలీసుల్ని కూడా త‌న ట్వీట్‌లో డీజీపీ విశేషంగా కొనియాడారు. వారిని డియ‌ర్ ఆఫీస‌ర్స్ అని సంబోధిస్తూ.. స‌రైన స‌మ‌యంలో స‌మ‌స్య‌ను గుర్తించి, మంచి మాట‌ల‌తో మాన‌సికంగా కుంగిపోయిన అమ్మాయిని ర‌క్షించార‌న్నారు. ఎస్సైలు విజేంద‌ర్‌, మంగీలాల్ ప్ర‌ద‌ర్శించిన స‌మ‌య‌స్పూర్తికి కితాబిచ్చారు.



Extreme Emotions led by conflicts/misunderstandings can be harmful to oneself. Taking a pause,holding back for a while can solve many issues.

Your Immediate attention & consoling words to the one in distress is the Right Move Dear Officers, Vijendar & Mangilal. https://t.co/BOiNV5Yjab