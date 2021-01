31లోగా ఉద్యోగులకు పదోన్నతి : సీఎస్‌

హైదరాబాద్‌ : అర్హులైన ప్రభుత్వ ఉద్యోగులందరికీ ఈ నెల 31లోగా పదోన్నతులు కల్పించాలని సీఎస్‌ సోమేశ్‌ కుమార్‌ ఆయాశాఖల ఉన్నతాధికారులకు సూచించారు. సోమవారం పలు శాఖల ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శులు, ముఖ్య కార్యదర్శులు, కార్యదర్శలతో సీఎస్‌ భేటీ అయ్యారు. కారుణ్య నియామకాల్లో జాప్యం లేకుండా వెంటనే పూర్తిచేసేలా చర్యలు చేపట్టాలన్నారు. పదోన్నతులతో వచ్చే ఖాళీలను ప్రత్యక్ష నియామకాల నోటిఫికేషన్లలో చేర్చాలని చెప్పారు. పదోన్నతులు, కారుణ్య నియామకాలు, పోస్టుల భర్తీ ప్రక్రియపై 6, 20, 27 తేదీల్లో మరోసారి అధికారులతో చర్చించనున్నట్లు తెలిపారు.



