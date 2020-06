బీపీఆర్‌ విఠల్‌ మృతికి సీఎం కేసీఆర్‌, మంత్రి కేటీఆర్‌ సంతాపం

హైదరాబాద్‌: మాజీ ఐఏఎస్‌ అధికారి, ప్రముఖ ఆర్థికవేత్త బీపీఆర్‌ విఠల్‌ మృతిపట్ల సీఎం కేసీఆర్‌ సంతాపం తెలిపారు. బీపీఆర్‌ విఠల్‌ శుక్రవారం ఉదయం హైదరాబాద్‌లో కన్నుమూశారు. ఆయన కుటుంబ సభ్యులకు సీఎం కేసీఆర్‌ ప్రగాఢ సానుభూతి తెలిపారు.



ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో ఆర్థిక, ప్రణాళిక శాఖల కార్యదర్శిగా విఠల్‌ పనిచేశారు. ఏపీ ప్లానింగ్‌ అండ్‌ డెవలప్‌మెంట్‌ బోర్డు వైస్‌ చైర్మన్‌గా, అంతర్జాతీయ ద్రవ్యనిధి (ఐఎంఎఫ్‌) సలహాదారుగా, పదో ఆర్థిక సంఘం సభ్యుడిగా సుదీర్ఘకాలంపాటు ఆయన అందించిన సేవలను సీఎం కేసీఆర్‌ గుర్తుచేసుకున్నారు. బీపీఆర్‌ విఠల్‌ కుమారుడైన సంజయ్‌ బారు మాజీ ప్రధాని మన్మోన్‌ సింగ్‌కు వీడియా సలహాదారుగా వ్యవహరించారు.

బీపీఆర్‌ విఠల్‌ మృతిపట్ల మంత్రి కేటీఆర్‌ సంతాపం తెలిపారు. ఆయనతో తనకున్న అనుబంధాన్ని గుర్తుచేసుకున్నారు. ప్రత్యేక రాష్ట్రంగా తెలంగాణ మనుగడపై తన ‘తెలంగాణ సర్ప్‌లసెస్‌' పుస్తకం ద్వారా నివృత్తి చేశారని కేటీఆర్‌ ట్విటర్‌లో వెల్లడించారు.

Saddened to learn about the death of veteran bureaucrat & well-known economist Sri BPR Vithal Garu



He was the author of ‘Telangana Surpluses’ that emphatically dispelled any doubts on viability of Telangana as a state



My wholehearted condolences to his son @Barugaru1 &family????