సెఫాలజిస్ట్‌ వేణుగోపాల్‌ మృతిపట్ల సీఎం సంతాపం

హైదరాబాద్‌ : సెంటర్‌ ఫర్‌ సెఫాలజీ స్టడీస్‌ అధ్యక్షుడు, ప్రముఖ సెఫాలజిస్ట్‌ డా.వేణుగోపాల్‌ మృతిపట్ల రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖర్‌రావు దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. ఆయన కుటుంబ సభ్యులకు ప్రగాఢ సానుభూతి తెలిపారు. వేణుగోపాల్‌ సర్వేలకు ఎంతో విశ్వసనీయత ఉందని సీఎం ఈ సందర్భంగా గుర్తు చేసుకున్నారు. కిడ్ని సంబంధ అనారోగ్యంతో వేణుగోపాల్ మృతిచెందారు. అదేవిధంగా జీహెచ్‌ఎంసీ మియాపూర్‌ కార్పొరేటర్‌ మేక రమేశ్‌ మృతిపట్ల సీఎం కేసీఆర్‌ సంతాపం వ్యక్తం చేశారు. ఆయన ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని భగవంతుడిని ప్రార్థింస్తున్నట్లు సీఎం తెలిపారు. రమేశ్‌ కుటుంబ సభ్యులకు ప్రగాఢ సానుభూతి తెలిపారు.



CM Sri KCR expressed shock over the death of noted Psephologist Dr. Venugopal and conveyed condolences to the bereaved family members. The surveys he conducted as the head of Centre for Psephology Studies were credible and the poll results were testimony to it, CM recalled.