హైద‌రాబాద్ : తెలంగాణ ప్ర‌జ‌ల‌కు రాష్ట్ర ముఖ్య‌మంత్రి కేసీఆర్ సంక్రాంతి పండుగ శుభాకాంక్ష‌లు తెలిపారు. తెలంగాణ రాష్ట్రం సంపన్నంగా, ధ‌న‌వంతంగా, ఆనందంతో ఆశీర్వ‌దించాల‌ని సీఎం ఆకాంక్షించారు. ప్రజలు శాంతి, ఆనందంతో జీవించాలని సీఎం భగవంతుడిని ప్రార్థించారు. పండుగను ఆనందంగా జరుపుకోవాలని ప్రజలను కోరారు.



Chief Minister Sri K Chandrashekhar Rao has conveyed his Sankranthi festival greetings to people in Telangana. He desired that the Telangana State should be prosperous, wealthy and should be blessed with happiness and joy.@TelanganaCMO