సామాజిక దూరం పాటిస్తున్న పిల్లలు.. ఎంపీ సంతోష్‌ కుమార్‌ ట్వీట్‌

హైదరాబాద్‌ : కరోనా వైరస్‌ నియంత్రణకు ఉన్న ఏకైక మార్గం సామాజిక దూరం పాటించడమే. కానీ సామాజిక దూరాన్ని పాటించడంలో ప్రజలు విఫలమవుతున్నారు. ప్రభుత్వాలు, వైద్యులు హెచ్చరిస్తున్నప్పటికీ ప్రజలు వినిపించుకోవడం లేదు.

కానీ ఈ పిల్లలు మాత్రం కచ్చితంగా సామాజిక దూరం పాటిస్తున్నారు. అది కూడా కిరాణం షాపు వద్ద. పిల్లలు కిరాణం షాపు వద్ద ఎగబడి ఎగబడి, ఒకరి మీద ఒకరు పడి చిరుతిళ్లను కొనడం చూశాం. అయితే ఈ కిరాణం వద్ద అక్కడ గీసిన గళ్లల్లో పద్ధతిగా నిలబడి, సామాజిక దూరం పాటిస్తూ చిరుతిళ్లను కొనుక్కున్నారు పిల్లలు. ఈ ఫోటోను టీఆర్‌ఎస్‌ రాజ్యసభ సభ్యులు జోగినపల్లి సంతోష్‌ కుమార్‌ ట్వీట్‌ చేశారు.



ఈ చిన్నారులు కచ్చితమైన సామాజిక దూరాన్ని పాటిస్తున్నారని సంతోష్‌ కుమార్‌ ట్వీట్‌లో పేర్కొన్నారు. ఈ పిల్లల సామాజిక దూరం.. ప్రతి ఒక్కరికి ప్రేరణగా నిలుస్తుందన్నారు. ప్రతి ఒక్కరం ఇంట్లోనే ఉందాం. ఒక వేళ అత్యవసర పరిస్థితుల్లో బయటకు రావాల్సి వస్తే కచ్చితంగా సామాజిక దూరాన్ని పాటించండి అని సంతోష్‌ కుమార్‌ ట్వీట్‌ చేశారు.

Perfect practice of social distancing by these tiny tots. An inspiration to many for sure.

Let us keep ourselves to home. If come out on emergency, Keep Social Distancing.