హైదరాబాద్‌ : నగరంలోని వనస్థలిపురంలో గల సూపర్‌మార్కెట్‌ నిర్వాహకులపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. సూపర్‌మార్కెట్‌ మేనేజర్‌తో పాటు ఇద్దరు సెక్యూరిటీ గార్డులను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఘటన వివరాలిలా ఉన్నాయి. స్థానికంగా నివాసం ఉండే మణిపూర్‌ వాసులు ఇద్దరు నేడు నిత్యావసరాల కొనుగోలు నిమిత్తం సూపర్‌ మార్కెట్‌కు వెళ్లారు. కాగా వీరిని విదేశీయులుగా భావించిన సెక్యూరిటీ గార్డులు లోపలికి వెళ్లకుండా ఆపారు. తాము ఈ దేశస్థులమేనని ఆధార్‌ గుర్తింపును చూపినా స్టోర్‌లోకి అనుమతించలేదు. దీంతో చేసేది లేక వారు ఖాళీ చేతులతోనే వెనుతిరిగి వెళ్లారు.



ఈ విషయాన్ని తెలియజేస్తూ సదరు వ్యక్తుల స్నేహితుడొకరు మంత్రి కేటీఆర్‌కు ట్విట్టర్‌ ద్వారా ఫిర్యాదు చేశారు. వెంటనే స్పందించిన మంత్రి చర్యలు తీసుకోవాల్సిందిగా డీజీపీని కోరారు. జాత్యాహంకారం ఏ రూపంలో ఉన్నా సహించేది లేదన్నారు. ఇలాంటివి మున్ముందు జరగకుండా కమిషనర్లు, ఎస్పీలకు సూచించాలని తెలిపారు. స్పందించిన పోలీసులు చర్యలు తీసుకున్నారు. వనస్థలిపురం పోలీస్‌స్టేషన్‌లో సూపర్‌ మార్కెట్‌ నిర్వాహకులపై కేసు నమోదు చేశారు. ఇలాంటి ఘటనలను సహించేది లేదని రాచకొండ సీపీ మహేశ్‌ భగవత్‌ అన్నారు. ఎవరైనా వివక్ష చూపితే 94906 17234 నెంబర్‌కు ఫోన్‌ చేసి ఫిర్యాదు చేయాల్సిందిగా సూచించారు.



This is absolutely ridiculous and unacceptable. Racism in any form should be dealt with sternly



Request @TelanganaDGP Garu to instruct all Police Commissioners & Superintendents of Police to take up these issues seriously with retail association & send out a clear message https://t.co/A5WGxEyqbZ