హైద‌రాబాద్‌: తెలంగాణ రాజ‌ధాని హైద‌రాబాద్‌లో గ‌త రెండు రోజుల నుంచి భారీ వ‌ర్షాలు కురిశాయి. దీంతో లోత‌ట్టు ప్రాంతాల్లో వ‌రద నీరు ఉప్పొంగించింది. ఆ నీటి ఉదృతికి .. రోడ్ల‌పై పార్క్ చేసిన వాహ‌నాలు కొట్టుకుపోయాయి. మంగ‌ళ‌వారం రోజంతా భారీ వ‌ర్షం న‌మోదు కావ‌డంతో.. రాత్రి వ‌ర‌కు వీధుల‌న్నీ న‌దుల‌ను త‌ల‌పించాయి. అయితే రాత్రిపూట ప‌లు ప్రాంతాల్లో కార్లు నీటి ప్ర‌వాహంలో కొట్టుకుపోయాయి. ద‌మ్మాయిగూడ‌లో ఇండ్ల మ‌ధ్య వ‌రద నీరు హోరెత్తించ‌డంతో అక్క‌డ ఉన్న ఓ కారు నీటిలో కొట్టుకుపోయింది. స‌రూర్‌న‌గ‌ర్‌లోని గ్రీన్‌పార్క్ కాల‌నీలో కూడా రెండు వాహ‌నాలు కొట్టుకుపోయాయి.



#Hyderabad woke up with some horrible rain disaster visuals this morning. At 8AM Depression over western parts of #Telangana located about 50 km west of #Hyderabad . To move west northwestwards & gradually weaken into a Well marked Low-Pressure Area in next 12 hrs. #HyderabadRains pic.twitter.com/0oWp4HKDaN

Many friends from across the country have been asking me about floods caused by incessant rain in Hyderabad. Thank you ???? All for concerns. So far, all near and dear are safe. This clip best shows the extent of the disruption on roads. #HyderabadRains pic.twitter.com/ZKynsTlHXN