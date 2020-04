వారి భవిష్యత్‌ కోసం ఈ మాత్రం చేయలేమా? సంతోష్‌ కుమార్‌

హైదరాబాద్‌ : కరోనా వైరస్‌ వ్యాప్తి నివారణకు స్వీయ నియంత్రణ, భౌతిక దూరం పాటించడం ఒక్కటే మందు అని తెలిసిందే. ఈ క్రమంలో భాగంగానే కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు విధిగా లాక్‌డౌన్‌ ను అమలు చేస్తున్నాయి. కాగా కొంత మంది లాక్‌డౌన్‌ నియమాలను ఉల్లంఘిస్తూ యథేచ్చగా రోడ్లపైకి వస్తున్నారు. వీరి కట్టడికి పోలీస్‌ యంత్రాంగం కఠిన చర్యలు అమలు చేస్తున్నారు. అయినా ఇంకా పలువురి ధోరణి మాత్రం మారడం లేదు. దీనిపై ఓ చిన్నారి తీవ్ర అభ్యర్థన చేసింది. కరోనా వైరస్‌ విజృంభిస్తుంది. ఇకనైనా మారండిరా. ఎవరింట్ల వాళ్లు ఉండండిరా.మా భవిష్యత్తును కాపాడండిరా. మీకు దండం పెట్టి చెబుతున్నా ప్లీజ్‌ రా అంటూ చిన్నారి అభ్యర్థించింది. ఈ వీడియోను టీఆర్‌ఎస్‌ రాజ్యసభ సభ్యుడు సంతోష్‌ కుమార్‌ తన ట్విట్టర్‌ అకౌంట్‌లో షేర్‌ చేస్తూ చిన్నారుల భవిష్యత్‌ కోసం మనం ఈ మాత్రం చేయలామా అని అన్నారు. తీవ్ర స్వరంతో, హెచ్చరిక స్థాయిలో చేసిన చిన్నారి విజ్ఞప్తిని అందరం పాటిస్తూ కరోనాను తరిమికొడదామన్నారు.



An intense request from agonised kid. Can’t we do this easy favour for their future? Compelling one though ????.#StayHome #StaySafe#ProtectYourself#IndiaFightsCovid19 pic.twitter.com/KxjRhrDcPg