బ్రిటిష్ ఆరోగ్య మంత్రికీ కరోనా పాజిటివ్‌

లండన్‌: ప్రస్తుతం యూకేలో కరోనా పాజిటివ్‌ కేసుల సంఖ్య భారీగా పెరుగుతోంది. గత కొన్ని రోజుల నుంచి సాధారణ ప్రజలకు వ్యాపించిన మహమ్మారి ప్రభుత్వ పెద్దలకు సోకుతోంది. ఇప్పటికే బ్రిటన్‌ ప్రధాన మంత్రి బోరిస్‌ జాన్సన్‌కు కోవిడ్‌-19 పాజిటివ్‌ వచ్చిన విషయం తెలిసిందే. తాజాగా బ్రిటన్‌ ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి మ్యాట్‌ హాన్‌కాక్‌కు కరోనా పాజిటివ్‌గా నిర్ధారణ అయింది. ప్రధానికి కరోనా పాజిటివ్‌గా తేలిన కొద్ది గంటల్లోనే ఆరోగ్య మంత్రికి సోకడంతో ఆందోళన మొదలైంది. కరోనా వ్యాధి లక్షణాలు స్వల్పంగా ఉండటంతో సెల్ఫ్‌ ఐసోలేషన్‌లోనే ఉండి ఇంటి వద్దనుంచే పనిచేస్తున్నానని మ్యాట్‌ పేర్కొన్నారు.



Following medical advice, I was advised to test for #Coronavirus.



I‘ve tested positive. Thankfully my symptoms are mild and I’m working from home & self-isolating.



Vital we follow the advice to protect our NHS & save lives#StayHomeSaveLives pic.twitter.com/TguWH6Blij