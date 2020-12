‌హైద‌రాబాద్ : ఆదిలాబాద్‌-కరీంన‌గ‌ర్ జిల్లాల‌ను క‌లుపుతూ రాయిక‌ల్ మండ‌లం బోర్న‌ప‌ల్లి గ్రామం వ‌ద్ద గోదావ‌రి న‌దిపై నిర్మించిన నూత‌న వంతెన‌ను ఎమ్మెల్సీ క‌విత గురువారం ప‌రిశీలించారు. వంతెన ప‌రిశీల‌న సంద‌ర్భంగా గోదావ‌రి మాత‌కు ఆమె నాణెలు స‌మ‌ర్పించి ప్ర‌ణ‌మిల్లారు. ఈ సంద‌ర్భంగా క‌విత మాట్లాడుతూ.. ద‌శాబ్దాల నాటి క‌ల‌ల ప్రాజెక్టు పూర్తి అయింద‌న్నారు. ఆదిలాబాద్‌, క‌రీంన‌గ‌ర్ జిల్లాల మ‌ధ్య రాక‌పోక‌ల స‌మ‌స్య తీర‌నున్న‌ట్లు తెలిపారు. ఈ క‌ల‌ని సాక‌రం చేయ‌డంలో ఎంతో మద్ద‌తునిచ్చిన సీఎం కేసీఆర్‌కు కృత‌జ్ఞ‌త‌ల‌న్నారు. మంచి విష‌యాలు స‌హ‌జంగా స‌మ‌యం తీసుకుంటాయంటారు. కానీ తాను దాన్ని అంగీక‌రించ‌లేన‌న్నారు. ఎంపీగా బోర్న‌ప‌ల్లిలో వంతెన నిర్మిస్తాన‌ని 2014లో వాగ్దానం చేశాను. ప్ర‌జ‌ల సౌక‌ర్యం కోసం అతి త్వ‌ర‌లోనే వంతెన అందుబాటులోకి వ‌స్తుంద‌ని ఆమె పేర్కొన్నారు.

They say good things take time and I couldn’t have agreed more! As a MP, I made a promise in 2014 to construct a bridge across Godavari river in Bornapalli. Visited to see the complete structure which will soon open for people. I would like to thank Hon’ble CM Sri KCR 1/2 pic.twitter.com/uSFRj7R6Xg