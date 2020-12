జ‌గిత్యాల : అప్ప‌టి ఎంపీ, ప్ర‌స్తుత ఎమ్మెల్సీ క‌విత స‌హాయంతో ప్రాణాపాయం త‌ప్పి పూర్తిగా కోలుకున్న సాగ‌ర్ అనే బాలుడి కుటుంబ స‌భ్యులు గురువారం ఆమెను క‌లిసి ప్ర‌త్యేక కృత‌జ్ఞ‌తలు తెలిపారు. రాయిక‌ల్ మండ‌లం మైతాపూర్‌కు చెందిన‌ సాగ‌ర్ అనే బాలుడు 2017లో కాలేయ స‌మ‌స్య‌తో తీవ్ర అనారోగ్యానికి గుర‌య్యాడు. బాలుడి కుటుంబ స‌భ్యులు ఆదుకోవాల్సిందిగా కోరుతూ అప్ప‌టి ఎంపీ క‌విత‌ను క‌లిసి వేడుకున్నారు. చ‌లించిపోయిన ఆమె సాగ‌ర్ వైద్యానికి ప్ర‌త్యేక చొర‌వ తీసుకున్నారు.



సంబంధిత అధికారుల‌తో మాట్లాడి ఆప‌రేష‌న్ నిమిత్తం రూ. 26 ల‌క్ష‌ల ఎల్‌వోసీ మంజూరు చేశారు. అంతేకాకుండా మెరుగైన వైద్యం అందించేందుకు నిరంత‌రం వైద్యుల‌తో మాట్లాడారు. కాలేయం మార్పిడి అనంత‌రం అనారోగ్యం నుంచి బాలుడు పూర్తిగా కోలుకున్నాడు. గురువారం జగిత్యాలలో పలు కార్యక్రమాల్లో పాల్గొన్న ఎమ్మెల్సీ కవితను సాగర్ కుటుంబ సభ్యులు కలిసారు. త‌మ‌కు అన్ని విధాలా అండగా ఉన్న క‌విత‌కు వారు ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. ఈ సంద‌ర్భంగా క‌విత స్పందిస్తూ.. కాలేయ మార్పిడి త‌ర్వాత సాగ‌ర్ చాలా బాగా కోలుకున్నాడ‌న్నారు. భగవంతుడు అతన్ని సుదీర్ఘమైన, ఆరోగ్యకరమైన జీవితంతో ఆశీర్వదింస్తాడ‌ని ఆమె పేర్కొన్నారు.

Finally got to meet Sagar today who I can proudly say has recovered well after his liver transplant at such tender age. May god bless him with a long, healthy life. https://t.co/mZFwxw3An8 pic.twitter.com/M1CeyDqhVE