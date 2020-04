ప్రకృతి చికిత్సాలయాన్ని సందర్శించిన మేయర్‌

అమీర్‌పేట్‌: క్వారెంటైన్‌గా ఉన్న బల్కంపేట్‌లోని ప్రకృతి చికిత్సాలయాన్ని మేయర్‌ బొంతు రామ్మోహన్‌ ఆదివారం సందర్శించారు. జీహెచ్‌ఎంసీ ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్‌ అండ్‌ విజిలెన్స్‌, డీజాస్టర్‌ మేనేజ్‌మెంట్‌ డైరెక్టర్‌ విశ్వజిత్‌తో కలిసి క్వారెంటైన్‌ వార్డులతో పాటు పరిసరాలను సందర్శించి పారిశుద్ధ్య పనులు, మంచినీటి సదుపాయం అంశాలను పరిశీలించారు. ఈ సందర్భంగా ప్రకృతి చికిత్సాలయం సూపరింటెండెంట్‌ డాక్టర్‌ భవాని క్వారెంటైన్‌ గురించి మేయర్‌కు వివరించారు.



ఈ క్వారెంటైన్‌లో దాదాపు 800 మంది క్వారెంటైన్‌ సమయాన్ని గడిపారని, వీరిలో పాజిటివ్‌ వచ్చిన వారిని గాంధీ దవాఖానకు తదుపరి చికిత్స నిమిత్తం తరలించడం జరిగిందని వివరించారు. క్వారెంటైన్‌ పరిసరాల్లో సమస్యలు తలెత్తకుండా ఆరోగ్యకర వాతావరణాన్ని కాపాడేందుకు శానిటేషన్‌ సిబ్బంది, ఎంటమాలజీ విభాగం, డీఆర్‌ఎఫ్‌ బృందాలు తమ శక్తి వంచన లేకుండా పని చేశాయని మేయర్‌కు వివరించారు. మేయర్‌ పర్యటనలో ఏఎంవోహెచ్‌ డాక్టర్‌ భార్గవ్‌, నోడల్‌ అధికారులు రేవతి, డాక్టర్‌ శ్యామల తదితరులు పాల్గొన్నారు.



