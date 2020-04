హైదరాబాద్‌ : రక్తదానం ప్రాణదానంతో సమానం. ఈ విపత్కర పరిస్థితుల్లోనూ పలువురు వ్యక్తులు మానవత్వాన్ని చాటారు. ఇండియన్‌ రెడ్‌క్రాస్‌ సొసైటీ వరంగల్‌ రూరల్‌లో 375 యూనిట్లు, అదేవిధంగా శాయంపేట మండల కేంద్రంలో 70 యూనిట్ల రక్తాన్ని సేకరించింది. జిల్లా కలెక్టర్‌ ఎం. హరిత, ఎమ్మెల్యే చల్లా ధర్మారెడ్డి రక్తదాన శిబిరాన్ని ప్రారంభించి స్వయంగా రక్తదానం చేశారు. లాక్‌డౌన్‌లోనూ మానవత్వాన్ని చాటేందుకు దాతలు పెద్ద సంఖ్యలో రక్త దానం చేసేందుకు ముందుకు వచ్చారు. దీనిపై రాష్ట్ర గవర్నర్‌ తమిళిసై సౌందరరాజన్‌ సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. రికార్డు కోసం చేసింది కాదది. మంచి కారణం కోసం దాతలు మానవత్వం చూపేందుకు ముందుకువచ్చారని ఆమె కొనియాడారు. లాక్‌డౌన్‌ పిరియడ్‌లో ఇంత పెద్దఎత్తున రక్తదానం చేయడం జాతీయస్థాయిలో రికార్డుగా గవర్నర్‌ పేర్కొన్నారు.



14-04-2020..great day kudos

IRCS Warangal Rural:(375 Unit’s)

Not for record sake. But to show the commitment of the donors for a good cause of Humanity.

I am happy to inform you that 375 units collected today and it's a national level record in lockdown period blood donation ???? pic.twitter.com/M1Uxpz3qDe