ఎర్రబెల్లికి శుభాకాంక్షల వెల్లువ

పంచాయతీ రాజ్‌, గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖమంత్రి ఎర్రబెల్లి దయాకర్‌రావు జన్మదినం సందర్భంగా శనివారం ఆయనకు ప్రజాప్రతినిధులు, నాయకులు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నారు.



‘‘తెలంగాణ రాష్ట్ర గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖ మంత్రి వర్యులు శ్రీ ఎర్రబెల్లి దయాకర్ రావు గారికి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు’’అని గవర్నర్‌ తమిళిసై సౌందరరాజన్‌ ట్వీట్‌ చేశారు. ‘‘మంత్రి శ్రీ ఎర్రబెల్లి దయాకరరావు, ఆదిలాబాద్ ఎమ్మెల్యే జోగు రామన్న గార్లకు హార్దిక జన్మదిన శుభాకాంక్షలు! ఆయురారోగ్యాలతో, సుఖ సంతోషాలతో మీరు చిరకాలం ప్రజాసేవలో కొనసాగాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను’ మంత్రి కేటీఆర్‌ ట్వీట్‌ చేయగా.. ‘‘పంచాయితీరాజ్, గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖ మంత్రి శ్రీ ఎర్రబెల్లి దయాకర్ రావు గారికి హృదయపూర్వక జన్మదిన శుభాకాంక్షలు’’ అని హుజూర్‌నగర్‌ ఎమ్మెల్యే శానంపూడి సైదిరెడ్డి పోస్టు చేశారు. అదే విధంగా వర్ధన్నపేట ఎమ్మెల్యే అరూరి రమేశ్‌, కోరుట్ల ఎమ్మెల్యే కల్వకుంట్ల విద్యాసాగర్‌రావుతో పాటు ఇతర ప్రజాప్రతినిధులు, నాయకులు తదితరులు సోషల్‌ మీడియా వేదికగా ఆయనకు జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు. అయితే తన జన్మదినం సందర్భంగా కరోనా కారణంగా ఎలాంటి వేడుకలు జరుపవద్దని కార్యకర్తలు, అభిమానులకు ఎర్రబెల్లి పిలుపునిచ్చిన సంగతి తెలిసిందే.

Birthday greetings to Sri @DayakarRao2019 garu ,Minister for Panchayat Raj & Rural Development Dept., wish you happy & healthy future years ahead to serve the people.