హైద‌రాబాద్ : బ‌తుక‌మ్మ పండుగ‌కు చిరు కానుక‌గా ప్ర‌భుత్వం పేదింటి ఆడ‌బిడ్డ‌ల‌కు చీర‌ల‌ను పంపిణీ చేస్తుంద‌ని రాష్ర్ట ఐటీ, జౌళి శాఖ మంత్రి కేటీఆర్ స్ప‌ష్టం చేశారు. బేగంపేట హ‌రిత ప్లాజాలో ఏర్పాటు చేసిన బ‌తుక‌మ్మ చీర‌ల ప్ర‌ద‌ర్శ‌న‌లో మంత్రులు కేటీఆర్, స‌బితా ఇంద్రారెడ్డి, స‌త్య‌వ‌తి రాథోడ్ పాల్గొన్నారు. ఈ సంద‌ర్భంగా బ‌తుక‌మ్మ చీర‌ల‌ను మంత్రి కేటీఆర్ ఆవిష్క‌రించారు.



ఈ సంద‌ర్భంగా కేటీఆర్ మాట్లాడుతూ.. రాష్ర్టంలోని అక్కాచెల్లెళ్ల‌కు ముంద‌స్తుగా బ‌తుక‌మ్మ శుభాకాంక్ష‌లు తెలిపారు. అక్టోబ‌ర్ 9 నుంచి బ‌తుక‌మ్మ చీర‌ల‌ను పంపిణీ చేయ‌బోతున్నామ‌ని చెప్పారు. ఈ నెల 17వ తేదీ నుంచి బ‌తుక‌మ్మ ప్రారంభం కాబోతోంది. క‌రోనా దృష్ట్యా చీర‌ల‌ను మ‌హిళ‌ల ఇళ్ల వ‌ద్దే ఇవ్వాల‌ని ప్ర‌భుత్వం నిర్ణ‌యించింద‌న్నారు. మ‌హిళా సంఘాలు చీర‌ల‌ను పంపిణీ చేస్తాయ‌ని తెలిపారు. ఈ ఏడాది 287 డిజైన్ల‌తో బంగారు, వెండి జ‌రీ అంచుల‌తో చీర‌ల‌ను త‌యారు చేశారు. రూ. 317.81 కోట్ల వ్య‌యంతో కోటికి పైగా బతుక‌మ్మ చీర‌ల‌ను పంపిణీ చేయ‌నున్నారు.

నేత‌న్న‌ల క‌ష్టాలేంటో సీఎం కేసీఆర్‌కు బాగా తెలుస‌న్నారు. ఉద్య‌మ స‌మ‌యంలోనే నేత‌న్న‌ల క‌ష్టాల‌ను స్వ‌యంగా చూశారు. ఒక్క నెల‌లో ఏడుగురు నేత‌న్న‌లు ఆత్మ‌హ‌త్య చేసుకోవ‌డం చూసి ఆయ‌న చ‌లించిపోయారు. ఈ క్ర‌మంలో తెలంగాణ ఏర్ప‌డిన త‌ర్వాత సీఎం కేసీఆర్ అన్ని వ‌ర్గాల స‌మ‌స్య‌ల‌ను దృష్టిలో ఉంచుకుని శాశ్వ‌త ప‌రిష్కారాల కోసం కృషి చేస్తున్నారు. నేత‌న్న‌ల‌కు ప‌ని క‌ల్పించి వారికి ఆదాయం పెంచాల‌ని సీఎం భావించారు. రాష్ర్టం ఏర్ప‌డిన తొలినాళ్ల‌లోనే 1200 కోట్ల రూపాయాల బ‌డ్జెట్‌ను చేనేత జౌళి శాఖ‌కు కేటాయించారు. ప‌వ‌ర్ లూమ్స్‌కు చేతి నిండా ప‌ని క‌ల్పిస్తున్నామ‌న్నారు. ప్ర‌తి ఏడాది కోటి చీర‌లు త‌యారు చేయాల‌ని సీఎం ఆదేశించారు.



2017లో 220 కోట్ల రూపాయాలు, 2018లో 280 కోట్ల రూపాయాలు, 2019లో 313 కోట్లు, 2020లో 317.81 కోట్లు బ‌తుక‌మ్మ చీర‌ల‌కు వెచ్చిస్తున్నామ‌ని చెప్పారు. 26 వేల ప‌వ‌ర్ లూమ్స్‌కు ప‌ని క‌ల్పిస్తున్నామ‌ని పేర్కొన్నారు. వేలాది నేత‌న్న‌ల కుటుంబాల‌కు ఉపాధి క‌ల్పించాం. ఒక్క బ‌తుక‌మ్మ చీర‌ల‌కే రూ. 1033 కోట్లు ఖ‌ర్చు పెట్టింది. ఈ నాలుగేళ్ల‌లోనే నాలుగు కోట్ల చీర‌ల‌ను పంపిణీ చేసింది. 30 ల‌క్ష‌ల మీట‌ర్ల గుడ్డ‌ను ఉత్ప‌త్తి చేయ‌డం జ‌రిగింది.

ప్ర‌భుత్వ‌ స్కూల్ యూనిఫాం కూడా ప‌వ‌ర్ లూమ్స్ ద్వారానే ఉత్ప‌త్తి చేస్తున్నామ‌ని తెలిపారు. అంగ‌న్‌వాడీలు, ఇత‌ర ఐసీడీఎస్ సిబ్బందికి చెందిన చీర‌లు, కేసీఆర్ కిట్‌లో ఇచ్చే చీర‌ల‌ను కూడా ప‌వ‌ర్ లూమ్స్ ద్వారానే ఉత్ప‌త్తి అవుతున్నాయి. దీంతో నేత‌న్న‌ల ఆత్మ‌హ‌త్య‌లు లేవు. రైతు, నేత‌న్న ఆత్మ‌హ‌త్యలు లేని రాష్ర్టంగా తెలంగాణ అవ‌త‌రించింది అని పేర్కొన్నారు. నేత‌న్న భ‌విష్య‌త్ భ‌ద్రంగా ఉంటుంద‌న్నారు. బ‌తుక‌మ్మ పండుగ‌కే కాదు, రంజాన్‌, క్రిస్మ‌స్ పండుగ‌ల‌కు కూడా చీర‌లు పంపిణీ చేస్తున్నామ‌ని మంత్రి కేటీఆర్ చెప్పారు.

Ministers @KTRTRS, @SabithaindraTRS, and @SatyavathiTRS inspected the displays of Bathukamma sarees at Haritha Plaza, Hyderabad. Handlooms & Textiles Director Shailaja Ramaiyer was also present. pic.twitter.com/bAgKB30eVt