ఎమ్మెల్సీ కవితకు శుభాకాంక్షలు తెలిపిన బాజిరెడ్డి

హైదరాబాద్‌ : నిజామాబాద్‌ ఉమ్మడి జిల్లా శాసనమండలి సభ్యురాలు కల్వకుంట్ల కవితను శనివారం నిజామాబాద్‌ రూరల్‌ ఎమ్మెల్యే బాజిరెడ్డి గోవర్ధన్‌ మర్యాదపూర్వకంగా కలిశారు. ఈ సందర్భంగా పుష్పగుచ్ఛం అందజేసి నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. అలాగే పలువురు నాయకులు కవితను కలిసి శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా తనను కలిసి నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు తెలిపిన వారందరికీ కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. ఈ సంవత్సరం అందరికీ మంచి ఆరోగ్యంతో పాటు సంతోషాన్ని, ఆనందాన్ని ఇస్తుందని ఆకాంక్షించారు.

Had a lovely time meeting so many supporters and well wishers. May this year bring happiness and good health for all. pic.twitter.com/9XXATa1ykb