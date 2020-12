హైదరాబాద్‌ : హైదరాబాద్‌కు వరుసగా ప్రతిష్టాత్మక సంస్థలు వరుస కడుతున్నాయి. మొన్న అమెజాన్‌ భారీగా పెట్టుబడి పెట్టేందుకు ముందుకు రాగా తాజాగా ప్రపంచంలోనే అగ్రశ్రేణి ఆటో మొబైల్‌ సంస్థ ఫియట్‌ క్రిస్లర్‌ మహానగరంలో పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు సుముఖత వ్యక్తం చేసిందని మంత్రి కేటీఆర్‌ ట్విట్టర్‌లో తెలిపారు. సంస్థ నిర్ణయంపై ఆయన హర్షం వెలిబుచ్చారు. సంస్థ ఇక్కడ రూ.1100 కోట్ల పెట్టుబడి పెట్టనుందని, తొలిఏడాదే వెయ్యి మందికి ఉద్యోగాలు లభించనున్నాయని మంత్రి పేర్కొన్నారు.

ఉత్తర అమెరికాలోని ప్రధాన కార్యాలయం తరువాత వెలుపలి దేశాల్లో ఏర్పాటు చేసే అతిపెద్ద కార్యాలయం హైదరాబాద్‌లోనిదేనని ఆయన తెలిపారు. సమర్థవంతమైన ప్రభుత్వం, వ్యాపారానికి అనుమైన వాతావరణం, సరైన వసతులు ఉన్నందునే తెలంగాణలో పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు ప్రపంచ స్థాయి ప్రతిష్టాత్మక సంస్థలు ముందుకు వస్తున్నాయని కేటీఆర్‌ తెలిపారు.



