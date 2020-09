హైద‌రాబాద్ : రాష్ర్ట ఆర్థిక‌శాఖ మంత్రి హ‌రీశ్‌రావు కోవిడ్‌-19 భారిన ప‌డ్డ సంగ‌తి తెలిసిందే. ఈ విష‌యాన్ని ఆయ‌న స్వ‌యంగా త‌న ట్విట్ట‌ర్ ఖాతా ద్వారా తెలియ‌జేశారు. ఇటీవ‌ల త‌న‌తో స‌న్నిహితంగా మెలిగిన‌వారంతా ఐసోలేష‌న్‌లో ఉండాల్సిందిగా తెలిపారు. అదేవిధంగా క‌రోనా ప‌రీక్ష‌లు చేయించుకోవాల్సిందిగా సూచించారు. అభిమానులు, పార్టీ కార్య‌క‌ర్త‌లు, నాయ‌కులు హ‌రీశ్‌రావు త్వ‌ర‌గా కోలుకోవాల‌ని ఆకాంక్షిస్తున్నారు. ఈ క్ర‌మంలో భాగంగా మాజీ ఎంపీ క‌విత ట్విట్ట‌ర్ ద్వారా స్పందిస్తూ... మా ప్రార్థ‌న‌ల‌న్నీ మీతోనే ఉన్నాయి బావా అని పేర్కొన్నారు. తిరుగులేని మీ సంక‌ల్ప‌శ‌క్తితో క‌రోనా వైర‌స్‌ను ఓడించి అతిత్వ‌ర‌లోనే కోలుకుంటార‌ని ఆశాభావం వ్య‌క్తం చేశారు.



All our prayers are with you Bava. With your resolute will power, you will soon come out of this and defeat Coronavirus. https://t.co/pwq17kGCM4