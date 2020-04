ఒకప్పుడు ద్వేషించాను.. ఇప్పుడు మీ అభిమానిగా.. కేటీఆర్‌ సర్‌..

హైదరాబాద్‌ : తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్‌ పాలనను, మంత్రి కేటీఆర్‌ సేవలను ఓ నెటిజన్‌ కొనియాడారు. లాక్‌డౌన్‌ వేళ.. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీసుకుంటున్న నిర్ణయాలు ఆ నెటిజన్‌కు ఎంతగానో నచ్చాయి. అంతే కాదు ఈ ఐదేళ్ల కేసీఆర్‌ పాలన కూడా అతన్ని ఎంతో ప్రభావితం చేసింది.



ఈ సందర్భంగా సుధీర్‌ అనే యవకుడు కేటీఆర్‌కు ట్వీట్‌ చేశాడు. కేటీఆర్‌ సర్‌.. 'నేను తెలంగాణకు చెందిన వ్యక్తిని కాదు. ఒకప్పుడు మిమ్మల్ని, మీ నాన్నను ద్వేషించే వాడిని. కానీ ఈ ఐదేళ్ల పాలనను చూసిన తర్వాత మీకు పెద్ద అభిమానిగా మారిపోయాను. తెలంగాణే కాదు త్వరలోనే దేశం మొత్తం మీ నాయకత్వాన్ని పొందుతుందని నేను విశ్వసిస్తున్నాను' అని సుధీర్‌ ట్వీట్‌లో పేర్కొన్నాడు.

సుధీర్‌ ట్వీట్‌కు కేటీఆర్‌ స్పందించారు. 'మీలో వచ్చిన మార్పునకు అభినందనలు. మీ హృదయంలో ద్వేషం స్థానంలో అభిమానం చోటు చేసుకోవడం ఆనందంగా ఉంది' అని కేటీఆర్‌ బదులిచ్చారు.

Many thanks for your candour Sudheer



Glad you a change of heart and chose love over hate ???? https://t.co/TfPD2AlKY1