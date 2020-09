హైద‌రాబాద్ : న‌గ‌ర‌వ్యాప్తంగా ఉరుములు, మెరుపుల‌తో కూడిన‌ భారీ వ‌ర్షం కురిసింది. బంజారాహిల్స్‌, జూబ్లీహిల్స్‌, అమీర్‌పేట్‌, ఎస్ఆర్ న‌గ‌ర్‌లో కుండ‌పోత వాన ప‌డింది. పంజాగుట్ట‌, నాంప‌ల్లి, అబిడ్స్‌, కోఠి, బ‌షీర్‌బాగ్‌, ఖైర‌తాబాద్‌, మెహ‌దీప‌ట్నం, అత్తాపూర్‌, షేక్‌పేట‌, అఫ్జ‌ల్‌గంజ్‌, దిల్‌సుఖ్‌న‌గ‌ర్‌, స‌రూర్‌న‌గ‌ర్‌, వ‌న‌స్థ‌లిపురం, మ‌ల‌క్‌పేట‌, సైదాబాద్‌, చంపాపేట్‌, నారాయ‌ణ‌గూడ‌, హిమాయ‌త్‌న‌గ‌ర్‌లో భారీ వ‌ర్షం కురిసింది. ల‌క‌డీకాపూల్‌, లంగ‌ర్‌హౌజ్‌, గోల్కొండ‌, కార్వాన్‌లో చిరుజ‌ల్లులు ప‌డ్డాయి. ‌ప‌లుచోట్ల రోడ్ల‌న్నీ జ‌ల‌మ‌య‌మ‌య్యాయి.



ట్రాఫిక్ అడిష‌న‌ల్ సీపీ అనిల్ కుమార్ ట్విట్ట‌ర్ ద్వారా వాహ‌న‌దారుల‌కు విజ్ఞ‌ప్తి చేశారు. న‌గ‌రంలో వ‌ర్షం కురుస్తుంద‌ని, వాహ‌న‌దారులంద‌రూ జాగ్ర‌త్త‌గా, సుర‌క్షితంగా ఇంటికి చేరుకోవాల్సిందిగా కోరారు. వ‌ర్షం కార‌ణంగా ర‌హ‌దారులు జారుడు స్వ‌భావం క‌లిగి ఉండొచ్చ‌ని కావునా మూల‌మ‌లుపుల్లో మ‌రింత జాగ్ర‌త్త‌గా డ్రైవ్ చేయాల్సిందిగా సూచించారు.



It is Raining in city. All the commuters are requested to Kindly drive carefully and reach Home safely. Roads may become slippery so be extra cautious while taking turn or applying breaks..Drive slow....⁦@HYDTP⁩ pic.twitter.com/2CQYXvNhHL