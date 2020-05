మాజీ ఎంపీ కవిత చొరవతో స్వరాష్ర్టానికి విద్యార్థులు

జోగులాంబ గద్వాల : మాజీ ఎంపీ కవిత చొరవతో నంద్యాలలో చిక్కుకున్న తెలంగాణ విద్యార్థులు.. సోమవారం రాత్రి స్వరాష్ర్టానికి చేరుకున్నారు. తెలంగాణలోని వివిధ జిల్లాలకు చెందిన 615 మంది విద్యార్థులు.. బ్యాంకు కోచింగ్‌ నిమిత్తం నంద్యాలకు వెళ్లారు. లాక్‌డౌన్‌ కారణంగా విద్యార్థులు అక్కడే చిక్కుకుపోయారు. నంద్యాలలో ఉండటం ఇబ్బందిగా ఉందని విద్యార్థులందరూ కవితకు తెలియజేశారు. దీంతో మాజీ ఎంపీ కవిత విద్యార్థులను స్వరాష్ర్టానికి తీసుకువచ్చేందుకు ప్రత్యేక చొరవ తీసుకున్నారు. నంద్యాల ఎమ్మెల్యే శిల్పారవి కిషోర్‌రెడ్డితో మాట్లాడి.. మొత్తం 21 ప్రత్యేక బస్సుల్లో విద్యార్థులకు రవాణా ఏర్పాట్లు చేశారు. సోమవారం రాత్రి 7 గంటల సమయంలో గద్వాల జిల్లాలోని ఉండవెల్లి మండలం పుల్లూరు చెక్‌పోస్టు వద్దకు విద్యార్థులు చేరుకున్నారు.



21 buses started from KURNOOL to Telangana. Great work done by Somesh Kumar ji, chief Secretary of Telangana & Shilpa Ravi garu,Mla Nandyal & his team. Thanks to all our students are enroute home ???? pic.twitter.com/y7509Uop6H