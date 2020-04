రెండు నెలల జీతాన్ని విరాళంగా ఇచ్చిన పారిశుధ్య కార్మికుడు

కరోనావైరస్ వ్యాప్తి భారతదేశంలో భయాందోళనలను సృష్టిస్తున్న‌ది. ఈ స‌మ‌యంలో ప్ర‌జ‌ల‌కు అవ‌స‌ర‌మైన నిత్య అవ‌స‌రాల‌తో పాటు డ‌బ్బును కూడా అంద‌జేస్తున్న‌ది తెలంగాణ ప్ర‌భుత్వం. కొవిడ్‌-19 వ్యాధితో పోరాడేందుకు ఇప్ప‌టివ‌ర‌కు సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్‌కు వ్యాపార‌వేత్త‌లు, క్రీడాకారులు. సెల‌బ్రిటీలు విరాళాలు ఇవ్వ‌డం చూశాం. ఇప్పుడు వీరితోపాటు సామాన్య ప్ర‌జ‌లు విరాళం ఇచ్చేందుకు ముందుకు వ‌స్తున్నారు.



లాక్‌డౌన్‌ సందర్భంగా పేదల కష్టాలు చూసి తన రెండు నెలల కష్టార్జితాన్ని త్యాగం చేశాడో పారిశుధ్య కార్మికుడు. సిఎం సహాయ నిధికి రూ .17 వేలు విరాళంగా ఇచ్చిన అందరికీ ఆదర్శంగా నిలిచాడు ఉట్నూర్‌కు చెందిన బొంత సాయి కుమార్‌కు. అతని మంచి మనసుకు ఫిదా అయిన తెలంగాణ ఐటి మంత్రి కెటిఆర్‌ ట్విట్టర్‌లో అభినంద‌న‌లు తెలిపారు. మంత్రి ట్వీట్‌కు నెటిజనులు భారీగా స్పందించారు. ఈ పేదవాడికి, 17000 రూపాయలు చాలా పెద్ద మొత్తం. అయినప్పటికీ, అతను రిలీఫ్ ఫండ్‌కు ఇచ్చాడు. ఇంత మంచి స్పందనను ప్రచురించినందుకు ధన్యవాదాలు అంటూ కామెంట్లు పెడుతున్నారు.

My #CitizenHeroes today is a Adivasi teenager called Bontha Sai Kumar, who works as a sanitation worker in Utnoor. A very active & socially conscious young man



He contributed his salary for two months ₹17,000 towards CMRF as #TelanganaFightsCorona ????????#Respect pic.twitter.com/fhS06GiGgL