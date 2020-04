హైద‌రాబాద్‌: తెలంగాణ రాష్ట్రంలో సుమారు 25 వేల మంది హోమ్ క్వారెంటైన్‌లో ఉన్నారు. వారంద‌రినీ ఎప్ప‌టిక‌ప్పుడు ట్రాక్ చేస్తున్న‌ట్లు మంత్రి ఈటెల రాజేంద‌ర్ తెలిపారు. ఇవాళ ఆయ‌న త‌న ట్విట్ట‌ర్ అకౌంట్ ద్వారా ఈ విష‌యాన్ని తెలిపారు. క్వారెంటైన్‌లో ఉన్న‌వారిని జీపీఎస్ ప‌ద్ధ‌తి ద్వారా ట్రాక్ చేస్తున్న‌ట్లు చెప్పారు. తెలంగాన ఆరోగ్య‌శాఖ సుమారు 25 వేల మందిని ఎప్ప‌టిక‌ప్పుడు ట్రాక్ చేస్తున్న‌ద‌న్నారు. రియ‌ల్‌టైమ్‌లో వారి లొకేష‌న్‌ను గుర్తిస్తున్నామ‌న్నారు. కోవిడ్‌19 మానిట‌రింగ్ వ్య‌వ‌స్థ ద్వారా ఈ ప్ర‌క్రియ జ‌రుగుతున్న‌ద‌ని మంత్రి చెప్పారు.



Health Department, Govt of Telangana to track over 25 thousand people placed under home quarantine by track their Geo location in Realtime with the help of COVID-19 monitoring system.#telanganafightscorona, #indiafightscorona, #COVID19, #coronavirus, #besafebesmart