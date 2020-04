74 లక్షల మంది ఖాతాల్లోకి 1500 చొప్పున జమ : మంత్రి కేటీఆర్‌

హైదరాబాద్‌ : కరోనా వైరస్‌ ప్రబలుతున్న కారణంగా తెలంగాణలో లాక్‌డౌన్‌ విధించిన విషయం విదితమే. ఈ క్రమంలో రాష్ట్రంలోని పేదల ఆకలి తీర్చేందుకు ప్రతి ఒక్కరికి 12 కిలోల చొప్పున రేషన్‌ బియ్యాన్ని సరఫరా చేసింది తెలంగాణ ప్రభుత్వం. నిత్యావసర సరుకులు కొనుక్కునేందుకు ప్రతి రేషన్‌ కార్డుకు రూ. 1,500 చొప్పున పంపిణీ చేస్తామని సీఎం కేసీఆర్‌ ప్రకటించిన విషయం తెలిసిందే. దీంతో రాష్ట్రంలోని 74 లక్షల మందికి పైగా ఖాతాల్లోకి ఏప్రిల్‌ 14న రూ. 1,500 చొప్పున జమ చేయనున్నట్లు మంత్రి కేటీఆర్‌ ట్వీట్‌ చేశారు. ఇందుకు గానూ బ్యాంకులకు ప్రభుత్వం రూ. 1,112 కోట్లు ట్రాన్స్‌ఫర్‌ చేసింది.



ఇక 12 కిలోల చొప్పున ప్రతి ఒక్కరికి రేషన్‌ బియ్యం ఇస్తున్న విషయం విదితమే. ఇప్పటి వరకు బియ్యం పంపిణీ 87 శాతం పూర్తయిందని కేటీఆర్‌ ట్వీట్‌ చేశారు. 76 లక్షల మంది రేషన్‌కార్డు దారులు బియ్యాన్ని తీసుకున్నారని తెలిపారు. మూడు లక్షల మెట్రిక్‌ టన్నులకు పైగా బియ్యాన్ని విజయవంతంగా పంపిణీ చేశామని కేటీఆర్‌ పేర్కొన్నారు. ఈ బియ్యం పంపిణీ విజయవంతం చేసినందుకు గానూ రాష్ట్ర పౌరసరఫరాల శాఖ మంత్రి గంగుల కమలాకర్‌ను కేటీఆర్‌ అభినందించారు.

Around 74 plus lakh bank accounts in Telangana will be credited tomorrow with the ₹1500 as promised by Hon’ble CM KCR Garu to support during these testing times



Total of ₹1,112 Crores has been transferred by Govt to the banks #TelanganaFightsCorona