చైనా తరహాలో తెలంగాణలో 1500 పడకల ఆస్పత్రి

హైదరాబాద్‌: కరోనా బాధితులకు చికిత్స చేసేందుకు వైరస్‌కు కేంద్ర స్థానమైన వూహాన్‌లో 10 రోజుల్లో 1000 పడకల ఆస్పత్రిని చైనా నిర్మించిన విషయం తెలిసిందే. చైనా తరహాలో 1500 పడకల ఆస్పత్రిని తెలంగాణ సర్కార్‌ ఏర్పాటు చేసింది. రాష్ట్రంలో వైరస్‌ బారిన పడుతున్నవారి సంఖ్య అనూహ్యంగా పెరిగితే ఆలస్యం కాకుండా చికిత్స అందించేందుకు ముందు జాగ్రత్త చర్యగా గచ్చిబౌలీలోని స్పోర్ట్స్‌ సెంటర్‌ను కరోనా ఆస్పత్రిగా ప్రభుత్వం మారుస్తోంది.



గచ్చిబౌలీలో కరోనా బాధితులకు చికిత్స అందించేందుకు 1500 పడకల కోవిడ్‌ హాస్పిటల్‌ సిద్ధంగా ఉందని మంత్రి ఈటెల రాజేందర్‌ తెలిపారు. ఇది తెలంగాణ ప్రభుత్వం, సీఎం కేసీఆర్‌ నిబద్ధతను చూపిస్తోందని అన్నారు. మరో 22 మెడికల్‌ కాలేజ్‌ హాస్పిటల్స్‌ను కూడా పూర్తిగా కోవిడ్‌ హాస్పిటల్స్‌గా మార్చినట్లు ఈటెల తెలిపారు.



ఇవాళ మంత్రులు కేటీఆర్‌, ఈటెల రాజేందర్‌, వైద్యాధికారులు గచ్చిబౌలీలోనీ స్పోర్ట్స్‌ టవర్‌లో ఏర్పాటు చేసిన హాస్పిటల్‌ను సందర్శించారు. అనంతరం మొయినాబాద్‌లోని భాస్కర్‌ మెడికల్‌ కళాశాల ఆస్పత్రిని సందర్శించి వైద్య సదుపాయాలను పరిశీలించారు. ఈ సందర్భంగా ఆస్పత్రుల్లోని అన్ని వార్డులను మంత్రి కేటీఆర్‌ తనిఖీ చేశారు.

1500 bedded covid hospital is ready to serve at gachibowli, it's shows our government and cm Kcr sir commitment. pic.twitter.com/kMpGtZozNt

All 22 medical college hospitals are designated as covid hospitals, today me and honerable minister KTR garu visited bhaskara medical college, moyinabad. We are ready to sevre any number of corona positive patients. pic.twitter.com/uCUW3bpVlD