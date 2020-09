హైద‌రాబాద్: నాగార్జునసాగ‌ర్‌కు ఎగువ నుంచి భారీగా వ‌ర‌ద నీరు వ‌చ్చి చేరుతున్న‌ది. ఎడ‌తెర‌పి లేని వ‌ర్షాల కార‌ణంగా ఎగువ‌న క‌ర్ణాట‌క‌, మ‌హారాష్ట్ర‌లోని ప్రాజెక్టుల‌న్నీ నిండు కుండ‌ల్లా మారాయి. దీంతో దిగువ‌కు నీటిని వ‌దులుతున్నారు. ఎగువ‌ ప్రాజెక్టుల నుంచి విడుద‌ల చేసే నీటికి తోడు వ‌ర‌ద నీరు కూడా భారీగా వ‌చ్చి చేరుతుండ‌టంతో నాగార్జున సాగ‌ర్ కూడా నిండు కుండ‌లా మారింది.

నాగార్జున సాగ‌ర్ మొత్తం పూర్తి నీటిమ‌ట్టం 590 అడుగులు కాగా.. ప్ర‌స్తుత నీటిమ‌ట్టం 589.30 అడుగుల‌కు చేరింది. అదేవిధంగా సాగ‌ర్ మొత్తం నీటి నిలువ సామ‌ర్థ్యం కూడా 312.05 టీఎంసీలు కాగా.. ప్రస్తుత నీటి నిలువ 309.95 టీఎంసీల‌కు చేరుకున్న‌ది. ఈ నేప‌థ్యంలో అధికారులు శ‌నివారం డ్యామ్‌లోని 10 క్ర‌స్ట్ గేట్లను ఐదు అడుగుల మేర పైకిఎత్తారు. దీంతో కృష్ణ‌మ్మ ప‌ర‌వ‌ళ్లు తొక్కుతూ దిగువ‌కు ప‌రుగులు తీస్తున్న‌ది.

#WATCH Telangana: 10 crest gates of Nagarjuna Sagar Dam in Nalgonda District opened by five feet each today. pic.twitter.com/FpWs90fJSu