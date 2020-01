కానిస్టేబుల్‌ శిక్షణ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించిన హోంమంత్రి

హైదరాబాద్‌: కానిస్టేబుల్‌ శిక్షణ కార్యక్రమాన్ని రాష్ట్ర హోంశాఖ మంత్రి మహమూద్‌ అలీ ప్రారంభించారు. కార్యక్రమంలో నగర పోలీస్‌ కమిషనర్‌ అంజనీకుమార్‌, పోలీసు ఉన్నతాధికారులు పాల్గొన్నారు. 267 మంది కానిస్టేబుళ్ల శిక్షణ అభ్యర్థులకు 9 నెలల పాటు ట్రైనింగ్‌ ఉంటుంది. ఈ సందర్భంగా హోంమంత్రి మాట్లాడుతూ... టీఆర్‌ఎస్‌ ప్రభుత్వమే అత్యధికంగా కానిస్టేబుళ్ల ఉద్యోగాలను భర్తీ చేసింది. ప్రత్యేక రాష్ట్రం ఏర్పడిన అనంతరం పోలీస్‌శాఖకు ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇచ్చాం.

Inauguration of stipendiary cadet trainee Police constable (men) 2020 at CAR Headquarters parade ground,HYD by sir Mahmood Ali,Honble Home minister of telangana state in presence of sir Anjani Kumar IPS commissioner of Police Hyderabad City. https://t.co/B3FZr9ONCW — Anjani Kumar, IPS (@CPHydCity) January 17, 2020



రాష్ట్రంలో నేరాలు తగ్గుముఖం పట్టాయి. శిక్షణ కాలంలో కానిస్టేబుళ్లకు మంచి వేతనం అందజేస్తున్నాం. షీ టీమ్‌ల ద్వారా నిఘా పెరిగింది. ఆకతాయిలు ఆడపిల్లల వైపు చూడాలంటేనే భయపడుతున్నారని పేర్కొన్నారు. అనంతరం సీపీ అంజనీకుమార్‌ మాట్లాడుతూ... నైపుణ్యం సమయస్పూర్తి ఉన్నప్పుడే విజయం సాధించగలుగుతాం. 9 నెలల శిక్షణ కాలంలో నేర్చుకున్న నైపుణ్యం... విధుల్లో ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది. శిక్షణ కానిస్టేబుళ్లలో ఉన్నత విద్యావంతులే అధికంగా ఉన్నారు. తమ విద్యను ఉపయోగించుకుని ఉన్నతంగా ఎదగాలని ఆకాంక్షించారు.

