పిల్లల ముఖాల్లో చిరునవ్వులు తెద్దాం: డీజీపీ

హైదరాబాద్‌: పిల్లల ముఖాల్లో చిరునవ్వులకు మించిందేది లేదని రాష్ట్ర డీజీపీ మహేందర్‌రెడ్డి అన్నారు. జనవరి 1వ తేదీ నుంచి జనవరి 31వ తేదీ వరకు ఆపరేషన్‌ స్మైల్‌ నిర్మహణ జరగనున్నట్లు తెలిపారు. ప్రతీ చిన్నారి తన హక్కులను కోల్పోకుండా సరైనా రీతిలో జీవించేలా ఈ కొత్త ఏడాదిలో నిజంగా ఓ సరికొత్త కొత్తదనాన్ని తీసుకువద్దామని పిలుపునిచ్చారు. చిన్నారుల ముఖాల్లో చిరునవ్వులు వెల్లివిరిసేలా చేయడానికి మించినది మరొకటి లేదన్నారు. వారి జీవితాల్లో సంతోషాలు ఉదయించేలా మనందరం చేద్దామని డీజీపీ పేర్కొన్నారు. వివిధ పరిశ్రమల్లో పనిచేసే బాల, బాలికలను ఆపరేషన్‌ స్మైల్‌ ద్వారా గుర్తించి వారిని శ్రమ నుంచి విముక్తి చేయనున్నారు.

Lets make this new year really a NEW one, Giving a right way of living for every child.

Nothing can be better than bringing a smile to a child’s beautiful face #OperationSmileVI

We can make it happen. pic.twitter.com/dr1AFfBUIg — DGP TELANGANA POLICE (@TelanganaDGP) January 2, 2020