నిమ్స్‌ ప్రొఫెసర్‌ మీనాకుమారి కన్నుమూత

హైదరాబాద్‌: నిమ్స్‌ ప్రొఫెసర్‌ మీనాకుమారి లండన్‌లో కన్నుమూశారు. లండన్‌లో జరుగుతున్న వైద్య సదస్సులో ప్రసంగిస్తుండగా ఆమె కుప్పకూలిపోయారు. హుటాహుటిన ఆమెను ఆస్పత్రికి తరలించారు. ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతూ మీనాకుమారి కన్నుమూశారు. నిమ్స్‌లో సీనియర్‌ ఫిజిషియన్‌గా గత 25 ఏళ్లుగా ఆమె సేవలందిస్తున్నారు.

All from @UKinHyderabad were sad to hear the news of Dr AK Meena, Professor of Neurology's collapse at a conference in 🇬🇧 and today, are devastated to hear she lost her battle for life. Condolences to her family & colleagues.https://t.co/pLLs3K2yPlhttps://t.co/pLLs3K2yPl — Dr Andrew Fleming (@Andrew007Uk) January 18, 2020