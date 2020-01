ఆసిస్‌ శ్రేయస్సు కోసం ప్రార్థిద్దాం: ఎంపీ సంతోష్‌ కుమార్‌

హైదరాబాద్‌: ఆస్ట్రేలియాలోని అడవుల్లో భారీ ఎత్తున మంటలు ఎగసిపడుతున్న విషయం తెలిసిందే. కార్చిచ్చు దావానలంల వ్యాప్తిచెందుతుండటంతో వేలాది మంది నిరాశ్రయులయ్యారు. మిలియన్ల సంఖ్యలో జంతువులు చనిపోయాయి. ఈ ఘటనపై టీఆర్‌ఎస్‌ ఎంపీ సంతోష్‌ కుమార్‌ తన ఆవేదనను వ్యక్తం చేశారు. అగ్నిప్రమాదం కారణంగా ఆస్ట్రేలియా మొత్తం ప్రమాదాన్ని ఎదుర్కొంటుంది. మంటల్లో లక్షలాది మూగజీవాలు ప్రాణాలు కోల్పోవడం బాధకలిగిస్తుందన్నారు. త్వరలోనే మంటలు అదుపులోకి వస్తాయని.. ఈ కష్ట సమయంలో ఆస్ట్రేలియా శ్రేయస్సు కోసం ప్రార్థిద్దామని ఎంపీ అన్నారు. పెరుగుతున్న గ్లోబల్ వార్మింగ్ నేపథ్యంలో వాతావరణ సమతుల్యానికి మొక్కల పెంపకం ఎంతో అవసరం అని గుర్తించి గ్రీన్‌ ఇండియా ఛాలెంజ్‌ వంటి గొప్ప కార్యక్రమానికి ఎంపీ సంతోష్‌ కుమార్‌ శ్రీకారం చుట్టిన విషయం తెలిసిందే.

Heartbreaking, is not enough to express my grief, as most of the #Australia is under threat because of wild fire. Agonising to know millions of wild life lost their lives. Hope the fire subsides soon. Let’s pray for the well-being of Aussies.#PreyForAustralia pic.twitter.com/ZaLmGNsvek — Santosh Kumar J (@MPsantoshtrs) January 8, 2020