ఎపీ సీఎంకు జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలిపిన కేటీఆర్..

హైదరాబాద్: ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి వై ఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి జన్మదినాన్ని పురస్కరించుకొని.. ఆయనకు ప్రముఖులు, కార్యకర్తలు శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నారు. తాజాగా తెలంగాణ ఐటీ, పరిశ్రమలు, పురపాలక శాఖామంత్రి కె. తారక రామారావు ఆయనకు ట్విట్టర్ ద్వారా జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. గౌరవనీయులైన ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి గారికి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు అని తెలిపిన కేటీఆర్.. ఆయన కలకాలం ఆయరారోగ్యాలతో వర్ధిల్లాలని ఆకాంక్షించారు.

Wishing a very happy birthday to Hon’ble CM of Andhra Pradesh Sri @ysjagan Garu pic.twitter.com/HfsPOL7Uma — KTR (@KTRTRS) December 21, 2019