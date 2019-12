పీవీ నర్సింహారావును స్మరించుకున్న గవర్నర్ తమిళిసై

హైదరాబాద్ : మాజీ ప్రధాని పీవీ నర్సింహారావు వర్ధంతి సందర్భంగా ఆయనను గవర్నర్ తమిళిసై సౌందర్ రాజన్ ట్విట్టర్ వేదికగా స్మరించుకున్నారు. పీవీ నర్సింహారావు తెలంగాణకు గర్వకారణమని గవర్నర్ కొనియాడారు. బహుభాషా కోవిదులుగా పీవీ అందరి ప్రశంసలు పొందారని పేర్కొంటూ గవర్నర్ ట్వీట్ చేశారు.

Remembering Shri #PVNarasimhaRao, former Prime Minister, proud son of Telengana on his Punnya thithi. We admire his scholarly multi linguistic knowledge and universal acceptance to all across political parties pic.twitter.com/TopWK76QnD — Dr Tamilisai Soundararajan (@DrTamilisaiGuv) December 23, 2019