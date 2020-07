డిజిటల్‌ మల్లిక!

ఒక ప్రకటన:



డియర్‌ పేరెంట్స్‌.. 2020-21 అకడమిక్‌ ఇయర్‌ ఎప్పుడు ప్రారంభం అవుతుందో స్పష్టత లేదు. ఆన్‌లైన్‌ క్లాస్‌లు నిర్వహించాలని ఉన్నా.. సెక్యూరిటీ సమస్యల వల్ల నిర్వహించలేకపోతున్నాం. ధన్యవాదాలు.



ఒక సందేశం:

Dear Parent.. We are not allowed to conducting online classes. Because Of We dont have such big tools. We will keep you informed Updates. Thank You

పై రెండు విషయాల్లో సురక్షితమైన సాధనాలు లేని కారణంగా ఆన్‌లైన్‌ సేవలు అందించలేమని పాఠశాలలు చెప్తున్నాయి. కార్పొరేట్‌ సంస్థలూ సెమినార్లు రద్దు చేసుకుంటున్నాయి. వీటికి పరిష్కారం చూపిస్తానంటున్నారు మల్లికా వల్లూరు. వీ-హబ్‌ ద్వారా ‘రేడియస్‌ ఎడ్యుటెక్‌' స్టార్టప్‌ను నిర్వహిస్తూ విదేశాల్లో స్కూళ్లు.. కాలేజీలకు సేవలందిస్తున్నారామె.



రేడియస్‌ ఎడ్యుటెక్‌:

అమెరికాలో చదువుకున్న మల్లిక అక్కడి విద్యా విధానం గురించి అధ్యయనం చేశారు. సాంకేతిక బోధనా పద్ధతులు.. సాధనాలను విశ్లేషించారు. అలాంటి సాధనాలు మన దగ్గర ప్రవేశపెడితే ఎలా ఉంటుందనే ఆలోచన చేశారు. మనకున్న టెక్నాలజీని.. అక్కడి టెక్నాలజీని పోల్చి ‘రేడియస్‌ ఎడ్యుటెక్‌' అనే స్టార్టప్‌ను రూపొందించారు.



వీ-హబ్‌ స్టార్టప్‌: మహిళల్ని పారిశ్రామికంగా ప్రోత్సహిస్తూ తెలంగాణ ప్రభుత్వం శ్రీకారం చుట్టిన వీ-హబ్‌లోని ఒక అంకుర సంస్థే ‘రేడియస్‌ ఎడ్యుటెక్‌'. ఇది స్కూళ్లు.. కాలేజీలు.. కార్పొరేట్‌ కంపెనీలకు సాంకేతిక వారధిగా నిలుస్తున్నది.

టచ్‌బోర్డ్‌లు.. ప్రొజెక్టర్‌లు.. టీవీలు.. లెర్నింగ్‌ మేనేజ్‌మెంట్‌ సిస్టమ్స్‌ వంటివి అందిస్తున్నది. రేడియస్‌ ఎడ్యుటెక్‌కు కొనసాగింపుగా తాజాగా ‘ఆక్టా’ టూల్‌ను రూపొందించారు మల్లిక. ఇదొక కాన్ఫరెన్సింగ్‌ టూల్‌. ఆన్‌లైన్‌ క్లాసులే కాకుండా పెద్ద పెద్ద కాన్ఫరెన్స్‌లు కూడా నిర్వహించుకోవచ్చన్నమాట.

ఇలాంటివి లేవా?:

ఇలాంటివి ఉన్నప్పటికీ వాటివల్ల ప్రైవసీ సమస్యలు వెంటాడుతున్నాయి. వాట్సప్‌ ద్వారానేమో ఎక్కువ మందిని కనెక్ట్‌ చేయలేం. జూమ్‌ వంటి యాప్సేమో అంత సురిక్షితం కాదని కేంద్ర ప్రభుత్వమే ప్రకటించింది. ఈ సమయంలో ‘ఆక్టా’ టూల్‌ ఒక పరిష్కారంగా కనిపించింది. దీంతో స్కూళ్లు.. కాలేజీలు.. కంపెనీలు ఆక్టాను ఆశ్రయిస్తున్నాయి. ఒకేసారి రెండు వేలమందితో కాన్ఫరెన్స్‌ కండక్ట్‌ చేసేంత సామర్థ్యం దీనికి ఉన్నది. ఈ టూల్‌ పూర్తిగా ఎన్‌క్రిప్టెడ్‌. దీనివల్ల సమాచారం గోప్యంగా ఉంటుంది.





స్పీడ్‌ తక్కువున్నా:

కరోనా వల్ల ఆయా కంపెనీలు రొటేషప్‌ మెథడ్‌లో డ్యూటీలు వేశాయి. యాభై శాతం ఎంప్లాయిస్‌ వర్క్‌ ఫ్రమ్‌ హోం చేస్తున్నారు. కానీ ఆఫీస్‌లో మాదిరి ఇంట్లో ఇంటర్నెట్‌ స్పీడ్‌ ఉండదు. దీనివల్ల వీడియోలో.. ఆడియోలో స్పష్టత లోపిస్తుంది. ఉన్నట్టుండి కాల్స్‌ కట్‌ అవుతుంటాయి. ఆక్టా టూల్‌ ద్వారా అయితే అలాంటి సమస్యలేవీ ఉండవు. చాలా తక్కువ డేటా ఉన్నాసరే, కాన్ఫరెన్స్‌కు అంతరాయం జరగదు. పైగా దీనికోసం ఎలాంటి యాప్స్‌ ఇన్‌స్టాల్‌ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. అసలు ఇది యాప్‌ బేస్డ్‌ టూల్‌ కానే కాదు. గూగుల్‌ క్రోమ్‌ లేదా యూఆర్‌ఎల్‌ లింక్‌తో దీంట్లోకి ఎంటర్‌ కావచ్చంటున్నారు మల్లిక. ఈ యువ ఆంత్రప్రెన్యూర్‌కు శుభాకాంక్షలు చెబుదామా?

మంచి ఫలితం:

ఆక్టా టూల్‌కు మంచి స్పందన వస్తున్నది. మన అవసరాల కోసం దీనిని రూపొందిచినప్పటికీ ఇక్కడి నుంచే కాకుండా బయటి దేశాల నుంచి రిక్వెస్ట్‌లు వస్తున్నాయి. హైదరాబాద్‌లో ఇప్పటివరకు 14 స్కూల్స్‌ ఈ ఫీచర్‌ను వాడుతున్నాయి. ఇంకో 15 స్కూల్స్‌ లైన్లో ఉన్నాయి. వీటితోపాటు కార్పొరేట్‌ కంపెనీలు.. మల్టీ నేషనల్‌ కంపెనీలు.. విదేశీ కంపెనీలు.. స్కూళ్లు అప్పీల్‌ చేసుకున్నాయి. ఏకకాలంలో 2000 మందితో మాట్లాడే అవకాశం ఉందంటే దాని పనితనమేంటో అర్థం చేసుకోవచ్చు.

- మల్లికా వల్లూరు