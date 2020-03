మిస్సైల్‌ మ్యాన్‌ అబ్దుల్‌ కలాం.. ఆఖరి రోజు

27 జూలై 2015, వర్షాకాలం



ఢిల్లీ నుంచి గువహతికి వెళ్లడానికి సిద్ధంగా ఉన్న విమానం..ఆ రోజు డాక్టర్‌ కలాం షెడ్యుల్‌ ప్రారంభమైంది. మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు ఆయన అనుకున్న చోటుకు బయల్దేరడానికి సిద్ధమయ్యారు. మేఘాలయా రాజధాని షిల్లాంగ్‌లోని ఐఐఎంలో విద్యార్థులతో మాట్లాడాటానికి వెళ్తున్న సమయం అది. విమానంలో కలాం 1ఎ సీటులో కూర్చున్నారు. అప్పుడాయన డార్క్‌ కలర్‌ ‘సూట్‌' వేసుకున్నారు. ‘కలర్‌ చాలా బాగుంది!’ అన్నాడు శ్రీజన్‌.శ్రీజన్‌ శ్రీపాల్‌ సింగ్‌.. అబ్దుల్‌ కలాంకు అనుచరుడు, సలహాదారుడు. నిత్యం కలాం వెంటే ఉండేవాడు. 2009 నుంచి కలాంతో కలిసి అనేక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొన్నాడు. కలాం ఆఖరి రోజును అత్యంత దగ్గరగా చూసింది ఇతనే..శ్రీజన్‌ కూడా విమానంలో 1సీ సీట్లో కలాం పక్కనే కూర్చుకున్నాడు. ఫ్లయిట్‌లో కూర్చోగానే సూట్‌ బాగుందని చెప్పాడు. కానీ ఆ రంగు సూటే చివరి సూట్‌ అవుతుందని ఊహించలేదు. వర్షాకాలం కావడంతో వాతావరణం కొంత ఇబ్బందికరంగానే ఉంది. అయినా విమాన ప్రయాణం సాగుతున్నది. ఢిల్లీ నుంచి గువాహతి వరకు రెండున్నర గంటలు సాగింది ప్రయాణం. వాతావరణ పరిస్థితుల కారణంగా విమానం ఊగుతుంటే శ్రీజన్‌ ఇబ్బంది పడ్డాడు. కానీ కలాం మాత్రం ధైర్యంగా ఉన్నారు. శ్రీజన్‌ ఆందోళనగా కనిపించినప్పుడల్లా ‘నీకు ఎలాంటి భయమూ ఉండదు అనేవారు కలాం.. మధ్యాహ్నం మూడు గంటలకు గువహతికి చేరుకున్నారు.





గువహతి నుంచి షిల్లాంగ్‌ ప్రయాణం..

సాయంత్రం ఆరు గంటల తర్వాత ఐఐఎంలో విద్యార్థులతో ప్రసంగించేందుకు షెడ్యుల్‌ ఉంది. గువహతి నుంచి షిల్లాంగ్‌కు 122 కిలోమీటర్లు. కొండదారులు, చలిగాలులు. షిల్లాంగ్‌ చేరుకునేందుకు సెక్యూరిటీ నడుమ కలాం ప్రయాణం ప్రారంభమైంది. ఆరు వాహనాల కాన్వాయ్‌, అందులో ఒకటి ఓపెన్‌టాప్‌ సెక్యూరిటీ జీప్‌ ఉంది. షిల్లాంగ్‌ చేరుకోవడానికి మరో మూడు గంటలు పట్టొచ్చు. కలాం కాన్వాయ్‌ షిల్లాంగ్‌ వైపు సాగుతున్నది. అన్నింటికంటే ముందు ఓపెన్‌ టాప్‌ జిప్సీ ఉంది. అందులో ముగ్గురు సైనికులున్నారు. వారిలో ఇద్దరు కూర్చుని ఉన్నారు. మరో సైనికుడు తుపాకి పట్టుకొని నిల్చుని ఉన్నాడు. చూడడానికి బక్కపలుచగా ఉన్నాడతను. గంటసేపు దాటినా ఆ సైనికుడు అలాగే నిలబడి ఉన్నాడు. అప్పడే ఆయనను కలాం చూశారు. చలించిపోయారాయన. ‘ఆయన ఎందుకు అలా నిల్చున్నారు?’ అని అడిగారు శ్రీజన్‌ను ‘భద్రతా పర్యవేక్షణలో భాగం’ అని బదులిచ్చాడు శ్రీజన్‌.‘ఇది శిక్షించడం కాదా? ఆయన్ను కూర్చోమని వైర్‌లెస్‌ ద్వారా మెసేజ్‌ పంపగలవా?’అని మళ్లీ అడిగారు కలామ్‌. విధినిర్వహణలో ఆయన అలా నిలుచొని ఉంటారని కలాంకు నచ్చజెప్పే ప్రయత్నం చేశాడు శ్రీజన్‌. కానీ.. ఆయన ఊరుకోలేదు. దీంతో వైర్‌లెస్‌ ద్వారా సందేశం పంపేందుకు ప్రయత్నించాడు. కానీ సాధ్యం కాలేదు. మరో గంటన్నర సేపు ఆ ప్రయాణం సాగింది. ఆ లోపు ఆ సైనికుడిని కూర్చోబెట్టాలంటూ కలాం మూడుసార్లు శ్రీజన్‌ను అడిగారు. అయినా సాధ్యం కాలేదు.విమాన ప్రయాణం, ఈ రోడ్డు ప్రయాణం మధ్యలో కలాంకు, శ్రీజన్‌కు మధ్య సుధీర్ఘ సంభాషణ జరిగింది. ఈ సందర్భంగా మూడు చర్చలు జరిగాయి.





మొదటి సంభాషణ..

ఐఐఎం షిల్లాంగ్‌లో మాట్లాడేందుకు ‘భూగోళాన్ని నివాసయోగ్యంగా మలచటం’ అనే అంశాన్ని ఎంచుకున్నారు కలాం. శ్రీజన్‌తో సంభాషణలో భాగంగా పంజాబ్‌లో జరిగిన మిలిటెంట్ల దాడిలో అమాయకులు ప్రాణాలు కోల్పోవడంపై కలాం తీవ్ర కలత చెందారు. ఆ దాడిని ఆ అంశంతో అన్వయిస్తూ.. మనిషి సృష్టించే శక్తులే అత్యంత ప్రమాదకరం అనిపిస్తున్నదని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. ‘హింస, కాలుష్యం, మనుషుల నిర్లక్ష్యపూరిత వైఖరి ఇలాగే కొనసాగితే.. మరో 30 ఏండ్లలో మనం భూగోళాన్ని వీడాల్సి రావచ్చు. ఈ సమస్యకు మీరే (యువత) పరిష్కారం కనుగొనాలి. భవిష్యత్‌ ప్రపంచం మీదే’అన్నారు శ్రీజన్‌తో...





రెండో సంభాషణ..

కలాం ఆ ప్రయాణంలో దేశం, ప్రజాస్వామ్యం గురించి చర్చించారు. ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థలో కీలకమైన పార్లమెంటులో ప్రతిష్ఠంభన నెలకొనడంపై ఆయన రెండు రోజులుగా బాధపడుతున్నారు. ‘నా పదవీ కాలంలో రెండు ప్రభుత్వాలను చూశాను. పార్లమెంటులో ప్రతష్ఠంభన ఎప్పుడూ ఇలాగే కొనసాగుతూ ఉంది. అది ఏమాత్రం సరైంది కాదు.మార్పు రావాల్సిన అవసరం ఉంది’ అని కలాం అన్నారు. ఇదే అంశంపై షిల్లాంగ్‌లో విద్యార్థులకు అసైన్‌మెంట్‌ రూపొందించాలని శ్రీజన్‌కు సూచించారు. పార్లమెంటు మరింత ఫలవంతంగా, ఉత్సాహవంతంగా పని చేయటానికి మూడు మార్గాలను సూచించేలా ప్రశ్నలు ఉండాలని శ్రీజన్‌కు చెప్పారు. ‘ఈ విషయాల మీద నా దగ్గరే ఎలాంటి పరిష్కారాలు లేవు. అలాంటప్పుడు విద్యార్థుల్ని ఎలా అడగగలను?’ అని కలాం అన్నారు. ఈ చర్చనంతా కలామ్‌, శ్రీజన్‌ కలిసి రాస్తున్న ‘అడ్వాంటేజ్‌ ఇండియా’ పుస్తకంలో పొందుపరచాలని అనుకున్నారు. షిల్లాంగ్‌, ఐఐఎం ప్రాంగణాకి కొంత దూరం ముందు వెళ్తున్న ఓపెన్‌ టాప్‌ జిప్సీలో ఆ సైనికుడు అలాగే నిల్చుని ఉన్నాడు. దాదాపు మూడు గంటలు గడుస్తున్నది. అప్పటి నుంచీ ఆయన నిల్చునే ఉన్నారు. ఆయనకు ఎలాగైనా కృతజ్ఞతలు చెప్పాలని ఉందని కలాం అనుకున్నారు. అదే విషయం శ్రీజన్‌తో చెప్పారు. ఐఐఎం ప్రాంగణంలోకి చేరుకున్న తర్వాత భద్రతా అధికారుల సాయంతో ఆ సైనికున్ని గుర్తించింది కలాం బృందం. అతనిని కలాం దగ్గరకు తీసుకొచ్చారు అధికారులు. ‘రెండు గంటలకు పైగా అలాగే నిల్చున్నావు అలసిపోలేదా?’ సైనికుని చెయ్యి పట్టుకుని అడిగారు కలాం..‘నా కోసం అంతగా కష్టపడినందుకు మీకు ధన్యవాదాలు. నా వల్ల మీరు ఇబ్బంది పడినందుకు క్షమించండి’ మళ్లీ అన్నారు కలాం.. ‘సర్‌, మీ కోసం ఆరు గంటలైనా నిలుచునేందుకు నేను సిద్ధం’ అని చెప్పాడా సైనికుడు. విద్యార్థులు తన కోసం ఎప్పుడూ ఎదురుచడకూడదు అని కలాం అనుకొనే వారు. అందుకే ఏ మాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా మైక్‌ని, కంప్యూటర్‌ను సిద్ధం చేశారు నిర్వహకులు. కోటుకు మైక్‌ పిన్ను పెడుతున్నప్పుడు ఆయన నవ్వుతూ.. ‘ఫన్నీ గయ్‌! అన్నీ సరిగా చేశావా?’ అన్నారు శ్రీజన్‌తో. ‘యెస్‌' అన్నాడు శ్రీజన్‌ నవ్వుతూ..అవే ఆయన శ్రీజన్‌తో మాట్లాడిన చివరి మాటలు.









‘Going to Shillong.. to take course on livable planet earth at iim’ ఆ రోజు ఉదయం 9 గంటలకు కలాం చేసిన ట్వీట్‌. అనుకున్నట్టుగానే సాయంత్రం ఆరు గంటలకు ఐఐఎంలో ప్రసంగం ప్రారంభించారు. శ్రీజన్‌ ఆయన వెనకే కూర్చున్నారు. అన్ని టీవీ చానళ్లలో లైవ్‌ టెలికాస్ట్‌ అవుతున్నది. సభ విద్యార్థులతో, అథితులతో నిండి ఉంది. కలాం ఉపన్యాసం ఉత్సహంగానే సాగుతున్నది. సుమారు సమయం 6.30 గంటలకు వచ్చేసరికి ఒక వాక్యం తర్వాత మరో వాక్యం ప్రారంభించడానికి ఎక్కువ సమయం తీసుకుంటున్నారు. క్షణకాలంలోనే ఆయన ఒక్కసారిగా కూలబడిపోయారు. ఉపన్యాసం ఇస్తుండగానే పోడియం దగ్గర కూలబడ్డారు. అధికారులు వెంటనే స్పందించారు. కలాంను పైకి లేపారు. డాక్టర్లు వచ్చేలోపు చేయాల్సిందల్లా చేశారు. కలాం తన కండ్లు మూడొంతులు మూశారు. ఆయన తలను ఒక చేతితో పట్టుకుని.. బతికించుకునేందుకు చేయాల్సిందంతా చేశారు.







కొద్ది క్షణాల తర్వాత..

కలాం పిడికిళ్లు బిగుతుగా వంకర పోయాయి. అప్పటికీ ఆయన ముఖం మీద మృదుత్వం కనిపిస్తున్నది. కండ్లలో చలనం ఆగిపోయింది. ఆయన ఒక్కమాట కూడా మాట్లాడలేదు. తన బాధను వ్యక్తం చేయలేదు.





సమయం 7 గంటలు..

‘2015 జూలై 27వ తేదీ రాత్రి 7 గంటల సమయంలో అబ్దుల్‌ కలాంను ఆస్పతికి తీసుకొచ్చారు. ఆయనను వెంటనే ఎమర్జెన్సీ వార్డుకు తరలించాం. అప్పటికే కలాంలో శ్వాస ఆగిపోయింది. నాడీ స్పందన కూడా లేదు. బీపీ (రక్తపోటు) కూడా రికార్డు కాలేదు. అయినప్పటికీ, ఐసీయూకు తరలించి అన్ని రకాల ప్రయత్నాలు చేశాం. కానీ... ఫలితం లభించలేదు. రాత్రి 7.45 గంటలకు కలాం మరణాన్ని అధికారికంగా ధృవీకరించాం!’ అని ఆ ఆస్పతి వర్గాలు అధికారిక ప్రకటించాయి. రామేశ్వరం. ఓ బాలుడు వీధి బడిలో చదువుకుంటున్న రోజుల్లో సముద్ర తీరంలో గాలిపటాలు ఎగరేసేవాడు. అంత ఎత్తులో ఎగిరే గాలి పటాలను, పక్షులను చూసి పెద్దయ్యాక అతను కూడా అలా ఆకాశంలో విహరించాలకున్నాడు. ఓసారి ఉపాధ్యాయుడితో ఆ సంగతే చెప్పాడు. ‘ నువ్వు ఏం కావాలన్నా కాగలవు. కలలు కని అందుకు తగిన కృషి చెయ్యి’ అని ఉపాధ్యాయుడు అన్నారు. ఆ మాటలు ఆ బాలుని మనసులో నాటుకుపోయాయి. పేదరికం వెంటాడుతున్నా చదువు కొనసాగించాడు. మేనమామతో కలిసి ఆ బాలుడు ఇంటింటికీ న్యూస్‌ పేపర్‌ వేశాడు. చిన్నతనం నుంచీ ఆ బాలునికి పుస్తక పఠనం అలవాటైంది. పుస్తకాలు కొనడానికి డబ్బులు లేకపోయినా లైబ్రరీ నుంచి తెచ్చుకొని చదివేవాడు. ఇలా ఆ బాలుని ప్రయాణం సైన్స్‌ వైపు సాగింది. ఢిల్లీలో డిఫెన్స్‌ ల్యాబొరేటరీలో ఉద్యోగంలో చేరాడు. అతని తెలివితేటలతో ఎన్నో ఘనతలు సాధించాడు. దేశానికి శక్తిమంతమైన రక్షణ సామాగ్రి ‘క్షిపణి’ని రూపొందించాడు. దీంతో భారత ప్రభుత్వం అతనికి ‘భారతరత్న’ను అందించింది. తర్వాతి రోజుల్లో అతను భారత అత్యున్నత ‘రాష్ట్రపతి’ పదవిని కూడా పొందాడు. అతను డాక్టర్‌ అబ్దుల్‌ కలాం. అవుల్‌ పకీర్‌ జైన్‌లబ్దీన అబ్దుల్‌ కలాం.. ద మిస్సైల్‌ మ్యాన్‌ ఆఫ్‌ ఇండియా..





