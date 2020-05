ధోనీ పిలుపును మిస్సవుతున్నా: చాహల్​

న్యూఢిల్లీ: టీమ్ఇండియా మాజీ సారథి మహేంద్ర సింగ్ ధోనీతో తిల్లీ అని పిలిపించుకోవడాన్ని చాలా మిస్సవుతున్నానని లెగ్ స్పిన్నర్ యజువేంద్ర చాహల్ తెలిపాడు. ధోనీతో గతంలో దిగిన ఫొటోను చాహల్ ఆదివారం ట్వీట్ చేశాడు. “దిగ్గజంతో వికెట్ల వెనుక నుంచి తిల్లీ అని పిలిపించుకోవడాన్ని మిస్సవుతున్నా” అని చాహల్ పేర్కొన్నాడు. కాగా గతేడాది ఇంగ్లండ్ వేదికగా జరిగిన వన్డే ప్రపంచకప్ సెమీఫైనల్ తర్వాతి నుంచి ధోనీ అంతర్జాతీయ క్రికెట్​కు దూరంగా ఉంటున్న సంగతి తెలిసిందే. ఐపీఎల్​తో మళ్లీ మైదానంలోకి దిగాలనుకున్నా.. కరోనా వైరస్ కారణంగా టోర్నీ నిరవధికంగా వాయిదా పడింది.



Miss being called tilli from behind the stumps by the legend..!! ???????????? pic.twitter.com/iWGz6E11Pw